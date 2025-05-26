22-летний Никита Дарвин, создатель контента из Довера, что в графстве Кент, утверждает, что его регулярно сравнивают с Джо, главным героем популярного сериала, которого играет Пенн Бенджли. Об этом он рассказал в интервью, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Людям очень нравится идея, что их преследует Джо,

– заметил Никита.

Родные обнаружили его сходство с главным героем

По словам парня, это его друзья и семья заметили жуткое сходство с Пенном Бенджли, который играет серийного убийцу в сериале "Ты".

"Многие мои родные и друзья говорят, что я похож на Джо из "Ты". Многие люди говорят, что я похож на серийного убийцу, и это немного пугает, поскольку я не пытаюсь быть серийным убийцей", – заметил он.

Сначала такие сравнения парень считал "сумасшедшими". Впоследствии он принял свой статус и даже начал выкладывать в тиктоке видео, на которых повторяет образы и манеры персонажа из сериала "Ты".

Никита повторяет образы Джо Голдберга / Фото из инстаграма Никиты

Свою страницу британец создал в январе. С тех пор на его тикток подписаны более 185 тысяч пользователей, а на инстаграм – более 35 тысяч. И здесь нет ничего удивительного, ведь сходство Никиты и экранного Джо просто поражает.

Я ежедневно получаю тысячи и тысячи сообщений от людей, которые говорят мне, что я похож на Джо,

– говорит Никита.

Женщины просят преследовать их

Дарвин также рассказал, что часто получает сообщения в приложениях для знакомств от поклонниц. Они присылают ему свою геолокацию в реальном времени, чтобы он мог их "преследовать".

Мне пишут люди из приложений для знакомств и спрашивают, могу ли я посадить их в стеклянную клетку. Они не думают, что я занимаюсь кетфишингом (выдаю себя за другого – 24 Канал), они просто думают, что я очень хорошо выгляжу,

– отметил Никита.

Он отметил, что "просто отвечаю им, что я его брат, и их реакция всегда является неожиданностью".

Дарвин добавил, что даже получает запросы о преследовании лично, когда выходит из дома.

Дарвин умышленно одевается как Джо Голдберг: смотрите видео

Несмотря на то, что он является поклонником сериала, премьера пятого, финального сезона которого состоялась в прошлом месяце на Netflix и получила смешанные отзывы, Дарвин заметил, что не понимает, почему женщины так восхищаются Джо Голдбергом.

Честно говоря, я не думаю, что людям понравится так сильно, как они думают. Я считаю, что он очень плохой, но все девушки, кажется, очарованы этим серийным убийцей, а это очень плохо,

– подчеркнул Никита.

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Как бы там ни было, Никита пользуется своим сходством с Джо Голдбергом. И он продолжает набирать популярность благодаря тому, что ассоциируется с главным героем сериала "Ты".