Так на как можно сформулировать определение этого понятия сегодня? Каким мы видим джентльмена в 2025 году? 24 Канал со ссылкой на Gentleman's Gazette расскажет об этом подробно.

10 признаков лучшей версии современного мужчины: что значит быть джентльменом сегодня?

Кем был джентльмен во времена, когда это понятие только появилось? Сто лет назад джентльменом называли мужчину богатого и с высоким социальным статусом. Это был якобы вежливый рыцарь, благородного происхождения, возможно, из королевского двора.

Сегодня к слову джентльмен больше не приписывают титулованность, и так не называют мужчин, которым никогда не приходилось работать. Тем более – это не мужчины с определенным происхождением, потому что теперь надо заслужить, чтобы тебя назвали джентльменом.

Богатства и власти мало, они не являются частью современного определения джентльмена, и за них не купишь уважение. Сегодня термин джентльмен намного сложнее, и при этом любой мужчина может быть джентльменом, если захочет. Но для этого надо понимать, что:

Джентльмен не идеален. Мы все ежедневно делаем ошибки, выбор, суждения, и джентльмен это знает. Поэтому не считает себя совершенным, но берет на себя ответственность за то, что может контролировать – свои действия, знания и видение мира.

Джентльмен имеет высокие стандарты. Они касаются качества, ценности и функциональности вещей, которыми мужчина владеет и которые он делает. И он требует от себя столько же, сколько от других.

Джентльмен хорошо одет. Одеваться хорошо – это не о деньгах, а о тщательном подборе одежды и аксессуаров в соответствии с возможностями, ситуацией, сезоном, событием и собственным стилем. Одежда джентльмена показывает, что он признает его силу, понимает впечатление, которое производит, и свою роль в обществе. И джентльмен не использует одежду, чтобы шокировать, вызывать зависть или хвастаться.

Джентльмен имеет хорошие манеры. Он вежлив, он говорит "пожалуйста" и "спасибо", он относится к другим так, как хочет, чтобы относились к нему. Он является равноправным партнером в разговоре и демонстрирует хорошие манеры за домашним столом и знание этикета в ресторанах.

Современный джентльмен – это больше, чем деньги, стиль и манеры / Фото fxquadro@freepik

Джентльмен открыт к новому. Он не считает, что его мысли и знания являются полными и неоспоримыми. Он стремится учиться, открыт к новым идеям, принимает конструктивную критику и воспринимает неудачи как путь к росту. Джентльмен умеет поставить себя на место других, чтобы понимать альтернативу.

Джентльмен любопытен и информирован. В наше время легко погрязнуть в рутине сон – работа – соцсети – сон, но джентльмен не попадает в эту ловушку. Он может легко поддерживать беседу на разные темы и интересуется миром.

Действия джентльмена соответствуют его словам. То есть джентльмен дает только те обещания, которые намерен выполнить. И джентльмен относится к людям с уважением. Ко всем – женщинам, коллегам, начальникам, официантам и так далее. Потому что все люди созданы равными.

Джентльмен различает высокомерие и уверенность. Высокомерный человек считает себя важнее других и опирается на собственное мнение о себе. Джентльмен верит в себя и свои способности независимо от других людей.

Джентльмен использует власть не ради себя. Если он находится у власти, то применяет ее не эгоистично, не для мести, не для выгоды, и не нарушая права других.

Если он находится у власти, то применяет ее не эгоистично, не для мести, не для выгоды, и не нарушая права других. Джентльмен относится к людям с презумпцией невиновности. Водитель, подрезавший вас на дороге, возможно, услышал плохие новости. Друг, который не ответил на ваш звонок, может быть просто перегружен работой. Джентльмен не спешит с негативными выводами о других.

Наивысшее достижение – когда вас признает джентльменом ваше окружение. Ведь в основе этого понятия лежит честь, которую могут предоставить только другие люди.