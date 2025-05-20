К сожалению, многие факторы могут негативно повлиять на этот процесс, среди них и наши собственные ошибки. Об одной из худших расскажет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Худшая ошибка, которая делает ваши отношения несчастливыми

По словам семейного психолога Терри Реала, есть шаблоны, которых люди бессознательно придерживаются, хотя ими могут нанести большой вред отношениям. Среди этих шаблонов скрывается одна очень серьезная ошибка.

И вот она: не просить того, чего вы хотите. Это самая большая ошибка, которую можно сделать в романтических, дружеских или даже рабочих отношениях.

По данным Реала, многие пары не выражают того, чего они хотят или в чем нуждаются от другого человека, а вместо этого постоянно жалуются на партнера. Это, понятное дело, не помогает.

Более того – демотивирует другого человека и мешает паре действовать как команда, особенно при разрешении конфликтов. Эта ошибка также формирует деструктивный менталитет "один против другого".

Есть ошибка, что делает отношения несчастливыми – но есть и способ ее избежать / Фото drobotdean@freepik

Реал предлагает не жаловаться или злиться, а начать с уязвимого разговора. Разговора без страха попросить о том, чего вы действительно хотите или в чем нуждаетесь для того, чтобы вам было хорошо.

Но это должна быть просьба, а не приказ или обязательства, которого другой человек должен придерживаться дословно. Нет, это должна быть эффективная дискуссия с поиском лучшего способа сделать так, чтобы каждый получил то, что ему нужно от отношений.

Это очень полезно во всех видах отношений и на работе, где вам также нужно просить, например о большей зарплате или отгулы, чтобы оставаться продуктивным и довольным работой. Ведь люди не читают ваши мысли и не узнают ваших потребностей, просто взглянув на вас.

Поэтому важно, чтобы мы решались говорить, просить, спрашивать и быть готовыми искать решения, а не атаковать и выдвигать жалобы, которые только усугубляют ситуацию.