На жаль, багато факторів можуть негативно вплинути на цей процес, серед них і наші власні помилки. Про одну з найгірших розповість 24 Канал із посиланням на GQ.

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Найгірша помилка, яка робить ваші стосунки нещасливими

За словами сімейного психолога Террі Реала, є шаблони, яких люди несвідомо дотримуються, хоча ними можуть завдати великої шкоди стосункам. Серед цих шаблонів ховається одна дуже серйозна помилка.

І ось вона: не просити того, чого ви хочете. Це найбільша помилка, яку можна зробити в романтичних, дружніх чи навіть робочих стосунках.

За даними Реала, багато пар не висловлюють того, чого вони хочуть або потребують від іншої людини, а замість цього постійно скаржаться на партнера. Це, ясна річ, не допомагає.

Ба більше – демотивує іншу людину та заважає парі діяти як команда, особливо під час розв'язання конфліктів. Ця помилка також формує деструктивний менталітет "один проти іншого".

Є помилка, що робить стосунки нещасливими – але є й спосіб її уникнути / Фото drobotdean@freepik

Реал пропонує не скаржитися чи злитися, а почати з вразливої розмови. Розмови без страху попросити про те, чого ви дійсно хочете чи потребуєте для того, щоб вам було добре.

Але це має бути прохання, а не наказ чи зобов'язання, якого інша людина повинна дотримуватися дослівно. Ні, це має бути ефективна дискусія з пошуком найкращого способу зробити так, щоб кожен здобув те, що йому потрібно від стосунків.

Це дуже корисно у всіх видах стосунків і на роботі, де вам також потрібно просити, як-от про більшу зарплату чи відгули, щоб залишатися продуктивним і задоволеним роботою. Бо ж люди не читають ваші думки й не пізнають ваших потреб, просто глянувши на вас.

Тому важливо, щоб ми наважувалися говорити, просити, запитувати і бути готовими шукати рішення, а не атакувати та висувати скарги, які тільки погіршують ситуацію.