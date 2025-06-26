Секрет крепкой любви: если этого не хватает в отношениях – готовьтесь к их краху

В современном мире тотальной занятости и загруженности пары часто сосредотачиваются на больших жестах. Это, например, нечастые, но очень изысканные романтические свидания, или совместные отпуска.

Но, к сожалению, теряют понимание важности кое-чего гораздо более простого. 24 Канал со ссылкой на New York Post расскажет об этом подробнее.

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Без этого ваша любовь развалится – и это не то, о чем вы подумали прежде всего

Не секс, и даже не глубокие разговоры являются краеугольной чертой счастливых отношений, а кое-что значительно более простое и одновременно недооцененное в современном динамичном мире. Даже эксперты по отношениям бьют тревогу – потому что пары забывают о важности поцелуев.

Пока пары зацикливаются на частоте секса или регулярности общения, они игнорируют один из самых мощных показателей долгосрочного счастья – искренние и постоянные поцелуи. Это может казаться мелочью, но последствия этого могут быть серьезнее, чем многие пары осознают.

Эксперт по сексуальному образованию Мария Фрея говорит, что поцелуй является "самым недооцененным инструментом в отношениях".

Когда мы перестаем целоваться механически и действительно сосредотачиваемся на этом, даже если это лишь на несколько секунд, происходит нечто магическое,

– говорит Фрея.

Мозг тогда переходит из "режима приветствия" в "режим связи". И ваша пара буквально становится для вас более привлекательной.

Не секс, и даже не глубокие разговоры являются краеугольной чертой счастливых отношений – а искренние поцелуи / Фото teksomolika@freepik

Исследование 2020 года показало, что частота поцелуев в паре является важным показателем удовлетворенности. Причем как сексуальной жизнью, так и отношениями в целом. Но несмотря на это многие пары целуются недостаточно.

Еще опрос 2011 года свидетельствовал, что каждая пятая пара, бывает, не целуется в течение недели. А двое из пяти женатых говорят, что их поцелуи длятся только 5 секунд и даже меньше.

Многие люди обвиняют в этом всем свой напряженный график. И это действительно фактор, но может происходить и кое-что куда более глубокое. Отсутствие искренних поцелуев – это один из первых признаков эмоциональной отдаленности.

Без этих нежных моментов партнеры могут чувствовать себя скорее сожителями, а не любовниками. Поцелуи же – это элемент совместного эмоционального языка, который поддерживает близость в отношениях.