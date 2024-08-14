Большинство, кажется, борются с этой задачей веками. Или по крайней мере с тех пор, как в 1917 году изобрели современную оберточную бумагу.
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Заворачиваем подарки: как это сделать правильно
Конечно, содержание подарка имеет наибольшее значение, но красивый вид добавляет шарм ожидания и усиливает общее впечатление. А когда с упаковочной бумагой обращаются небрежно, она царапается, а еще везде остается скотч, а конечный результат вряд ли можно назвать эстетически привлекательным.
С этим пособием вам больше не удастся потерпеть поражение в противостоянии с оберточной бумагой. Теперь ваши подарки будут искусно завернуты и презентованы.
Как упаковать подарок / Иллюстрация The Art of Manliness
Вот как следует заворачивать подарок:
- 1. Поместите подарок в прямоугольную коробку. Так его гораздо легче завернуть, чем предметы странной формы.
- 2. Измерьте необходимое количество бумаги. Положите подарок на бумагу, заверните свободный конец кверху и обрежьте.
- 3. Положите подарок лицевой стороной вниз и в центр на бумагу. Поднимите первый край и приклейте скотчем к коробке, затем поднимите второй край и приклейте скотчем.
- 4. Сложите боковые стороны к краям коробки и согните диагональные складки, которые вы сформировали.
- 5. Сложите верхний край вниз и приклейте скотчем к коробке. Затем сложите нижний край вверх и приклейте скотчем.
- 6. Добавьте подарочную этикетку, бант и ленту, чтобы сделать ваш подарок более изысканным и впечатлить получателей.