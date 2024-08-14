Більшість, здається, борються з цим завданням століттями. Або принаймні відтоді, як у 1917 році винайшли сучасний обгортковий папір.
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Загортаємо подарунки: як це зробити правильно
Звичайно, вміст подарунка має найбільше значення, але гарний вигляд додає шарм очікування і посилює загальне враження. А коли з пакувальним папером поводяться недбало, він дряпається, а ще скрізь залишається скотч, а кінцевий результат навряд чи можна назвати естетично привабливим.
З цим посібником вам більше не вдасться зазнати поразки у протистоянні з обгортковим папером. Тепер ваші подарунки будуть майстерно загорнуті та презентовані.
Як запакувати подарунок / Ілюстрація The Art of Manliness
Ось як слід загортати подарунок:
- 1. Помістіть подарунок у прямокутну коробку. Так його набагато легше загорнути, ніж предмети дивної форми.
- 2. Виміряйте необхідну кількість паперу. Покладіть подарунок на папір, загорніть вільний кінець догори й обріжте.
- 3. Покладіть подарунок лицевою стороною вниз і в центр на папір. Підніміть перший край і приклейте скотчем до коробки, потім підніміть другий край і приклейте скотчем.
- 4. Складіть бокові сторони до країв коробки та зігніть діагональні складки, які ви зробили.
- 5. Складіть верхній край вниз і приклейте скотчем до коробки. Потім складіть нижній край догори й приклейте скотчем.
- 6. Додайте подарункову етикетку, бант і стрічку, щоб зробити ваш подарунок більш вишуканим і вразити одержувачів.