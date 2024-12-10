Нині йому 39, але він бавиться іграшками. 24 Канал із посиланням на Daily Star розповідає цю несподівану історію.

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Іноді нам усім потрібні зміни: що утнув Дем'єн Муретті

Дем'єн Муретті – чоловік з Ессексу, що багато років працював у сфері послуг, керуючи однією з найбільших в країні компаній з перевезення та зберігання речей. Тепер його життя змінилося.

Він кинув усе і заснував компанію з виробництва іграшок для дорослих – щоб допомогти жінкам і чоловікам налагодити зв'язок зі своїм тілом.

Я перевозив таких людей, як тодішній прем'єр-міністр Кемерон і канцлер Осборн, а також незліченну кількість членів кабінету міністрів, політиків, телезірок і спортсменів,

– згадував Дем'єн.

А потім у нього народилася друга дитина, і чоловік захотів більш рівномірного балансу між домашнім і робочим життям.

Йому дуже подобався творчий процес втілення ідей у життя, і він хотів знайти сферу, де був би щодня задіяним. А оскільки він завжди захоплювався сексуальним здоров'ям, то наступний крок видавався цілком логічним.

Чоловік кинув усе і заснував компанію з виробництва іграшок для дорослих / Фото Damien Muretti

Ця галузь просто переповнена пастками та перешкодами. Навіть відкрити банківський рахунок, пов'язаний з індустрією, шалено складно. Але я завжди вважав, що потрібно доводити до кінця все, що ти задумав,

– каже Муретті.

А задумав він просувати ідею нормалізації здорового статевого життя і створення часу для сексуального здоров'я як частини повсякдення. І зараз Дем'єн надзвичайно щасливий на своїй новій роботі. Він відчуває пристрасть до того, щоб допомагати своїм клієнтам жити більш повноцінно, зокрема й у спальні.

Коли ми виросли, то втратили наш ігровий майданчик, нашу коробку з іграшками, з якою ми могли б вчитися і досліджувати нові речі. Зараз багато хто з нас знаходить цю дослідницьку забаву в спальні. Наша надія і місія – принести ці "коробки з іграшками" в більше спалень,

– пояснив чоловік.

Його компанія Bed Nerdz заохочує людей до гри та пробувати щось нове. Звучить чудово, чи не так?