Как бы вы не любили свою работу, возвращение домой после смены – это, пожалуй, ваше самое любимое время суток. Не говоря уже о радости пятничного вечера и всех выходных впереди.

Смотрите также Ночной ритуал Билла Гейтса для самосовершенствования и жизненного успеха

Как лучше всего проводить свои выходные дни

И здесь вам может показаться, что лежание на диване за просмотром любимого сериала – это ключ к счастью, но это не так. Исследования показали, что все может быть наоборот. По опубликованным Harvard Business Review данным, пассивный отдых не настолько эффективен, как активный.

А что такое активный отдых? Нет, не волнуйтесь, это не о подготовке к работе на следующую неделю. Это о том, чтобы использовать свое свободное время для личных целей. Встречи с друзьями, поход на ужин с семьей, планирование свидания или даже уборка в доме могут стать отличным источником благосостояния.

Согласно опросу HBR, участники, которые имели планы на рождественские праздники (необязательно путешествия), были на 8% счастливее, чем те, кто не планировал ничего делать в выходные дни.

на рождественские праздники (необязательно путешествия), были на 8% счастливее, чем те, кто не планировал ничего делать в выходные дни. Кроме того, те, кто планировал что-то делать, провели на 28% больше времени со своими близкими, что, как доказано наукой, является секретом счастья.

Исследования показывают, что пассивный отдых не настолько эффективен, как активный / Фото freepik

Если задуматься, это имеет смысл. Дни, которые вы посвящаете прогулкам, встречам и другим делам, проходят быстрее. И в то же время вы чувствуете, что получаете от них гораздо больше.

Вы возвращаетесь к работе более отдохнувшими, расслабленными, даже если решили чинить свой дом в субботу.

расслабленными, даже если решили чинить свой дом в субботу. Факт того, что вы взялись за эту цель, закончили ее, а потом смогли насладиться результатом, заставляет вас чувствовать себя намного лучше, чем если бы вы провели целый день, ничего не делая.

А сколько раз с вами такое случалось, когда в воскресенье вечером вы чувствовали, что зря потратили выходные, что не отдохнули?

Так что знайте: хотя праздники и выходные предназначены для релаксации, не стоит забывать об активном отдыхе. Ваше самочувствие будет вам за это благодарно.

Вы можете начать с того, чтобы максимально использовать этот выходной, или уже весь следующий уик-энд.