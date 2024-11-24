P Diddy жалуется на тюремную еду: журналист решил проверить, насколько она ужасна

P Diddy много жалуется на то, что он ест в тюрьме. Поэтому блогер решил узнать, что именно он переживает во время еды.

Опальный 55-летний рэпер P Diddy сейчас находится в столичной тюрьме в Бруклине, штат Нью-Йорк, после того, как в сентябре был арестован по обвинениям в торговле людьми, сговоре с рэкетом и перевозке с целью занятия проституцией – обвинения, которые он постоянно отрицает. А по словам юридического представителя певца Марка Агнифило, хуже всего в заключении певца – это еда, которую ему подавали, пишет 24 Канал, ссылаясь на The Daily Star.

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Я думаю, что еда – это, пожалуй, худшая часть,

– сказал адвокат в прошлом месяце.

Трудно сказать, насколько это правда. Да, Шон "Дидди" Комбс, вероятно, привык к изысканным пятизвездочным блюдам со времен, когда он жил в своем калифорнийском особняке – все, что не имеет опыта работы в Мишлен, вероятно, будет для него пощечиной.

С другой стороны, этого года адвокат заключенного, погибшего во время драки в тюрьме, окрестил MDC (следственный изолятор в Бруклине – Gentelman 24) "адской дырой". Было несколько случаев смерти заключенных, но пока ни один из них не был связан с пищевым отравлением.

На самом деле, по данным журнала People, меню в MDC довольно приличное, с широким ассортиментом блюд, которые вам посчастливится найти в обычном ресторане.

Чтобы выяснить, есть ли у Комбза основания (на фоне пищевых претензий), журналист Том МакГи решил провести день, питаясь именно тем, что он, по его словам, ест каждый день.



Том МакГи попробовал день питаться как P Diddy / Фото Сэм Уоттс

Завтрак

Издание утверждает, что P Diddy начинает свой день за решеткой в 6 утра с завтрака из хлопьев, фруктов и "завтракового пирога", что не так уж и плохо.

Для человека, который обычно начинает день с кофе и сигареты, все это звучало очень привлекательно. Около 7 утра я съел банан и мандарин,

– заметил журналист.

Он иронично спросил: "Неужели это ад на Земле?" Понятное дело, что нет. Это же просто фрукты. Правда, он решил не завтракать тортом, ведь это для него уже было слишком. В то же время расстроило его только отсутствие кофе. Его можно пить только на выходных.



На завтрак МакГи съел фрукты / Фото Сэма Уоттса

Обед

В 11 часов утра Комбз получает свой обед, который состоит из гамбургеров и запеченной рыбы или тако с говядиной, а по выходным – с яичницей.

Это кажется очень странным временем для обеда, поэтому в 13:30 экспериментатор съел несколько гамбургеров, которые купил в Исландии накануне вечером. Он обошелся без гарниров и вместо этого просто положил немного зрелого чеддера, который нашел на одной из полок своего холодильника.

Жесткий? Нет. Вкусно? Безусловно. Гамбургер – это тяжелый обед посреди рабочего дня, особенно без кофе, чтобы взбодриться, и чем дальше, тем больше я становился благодарным за обещание вздремнуть после работы. Я все еще не чувствовал себя обделенным, просто уютно чувствовал себя в ласковых огнях пост-бургерного дома,

– пошутил он.



На обед у него был бургер / Фото Сэма Уоттса

Ужин

Он проснулся с двумя словами на устах: "Куриная энчилада". И он с нетерпением ждал этого целый день.

Если верить People, Комбз получает это вкусное мексиканское блюдо в 16:00. Что же он делает остальную часть дня? Возможно, это и есть проблема рэпера – отсутствие традиционного ужина означает, что структура его вечера лежит в руинах?

Во всяком случае, журналист поужинал в привычное время – в 19:30. И это была замечательная еда. Сверху на энчиладе лежал слой плавленого сыра, немного авокадо и сметаны, и даже джентльменская щепотка кориандра. Поэтому он радостно потер руки и отгрыз кусочек.



Куриная энчилада финишировала его день / Фото Сэма Уоттса

Были ли энчилады P Diddy такими же роскошными, как и мои? Я не знал, и мне было все равно. Я был в стране экстаза, каждый кусок был раем, и я вальсировал туда-сюда от кухонного стола в погоне за второй, третьей и четвертой порцией,

– добавил он.

Правда, потом вдруг жадность взяла верх, но он не смог больше есть. Жесткая боль пронзила его живот, и он упал на стул, чувствуя тошноту и вину. Энчиладас нагромождался на гамбургеры – уродливая картина. И тут он наконец понял, на что может жаловаться рэпер.

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Как бы там ни было, мы категорически не рекомендуем пытаться повторить тюремный рацион P Diddy. Если вы хотите решиться на это, то стоит посоветоваться со своим врачом, чтобы не вызвать проблем со здоровьем.