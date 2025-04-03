Один мужчина, который признался, что они с женой недавно выиграли в лотерею, рассказал о своей душевной боли. Оказывается, его жена не очень хочет делиться с ним выигрышем, хотя они и женаты, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Деньги рассорили супругов

Деньги, похоже, могут играть большую роль в разрыве отношений между людьми – по крайней мере, если верить этой истории. Мужчина рассказал обо всем в очень откровенном посте на Reddit, и люди были потрясены.

Нам с женой очень повезло недавно выиграть приличную сумму денег в лотерею. Это был не главный приз, но его хватило, чтобы выплатить нашу (немалую) ипотеку и еще осталось немного на отпуск,

– начал он.

По словам мужа, они немало денег тратили именно на ипотеку. Поэтому, теперь можно будет работать меньше и больше времени уделять детям. Впрочем, дальше произошло что-то непредсказуемое.

Супруги выплачивали ипотеку / Фото freepik

"Когда мы получили деньги и выплатили за дом, все почти сразу пошло наперекосяк. Моя жена начала говорить о том, как прекрасно будет, когда мне наконец не придется больше работать", – продолжил мужчина.

Его это ошеломило. Потому что оказалось, что придется работать столько же, чтобы поддерживать привычный уровень жизни. Мужчина даже переспросил, или это она серьезно говорит? Женщина заявила, что вполне серьезно. Мол, лотерейный билет купила она, и ей решать, что делать дальше.

Мужчина сказал, что "пытался убедить ее", и предложил ей использовать часть дополнительных денег, чтобы взять неоплачиваемый отпуск, но он считает, что она должна сохранить свою работу. В конце концов, он сказал, что она "разозлилась" и обвинила его в том, что он "охотник за деньгами", который пытается разрушить ее планы.

Женщина готова уволиться с работы

Это его очень напугало, поскольку он никогда не видел ее такой раньше, и она, похоже, не собирается с этим мириться. На самом деле, она якобы сказала ему, что собирается подать заявление на увольнение с работы.

Это заставило его сказать ей, что он недоволен ситуацией и и даже думает развестись с ней, если ничего не получится.

Если она не собирается делиться выигрышем, который записан на нас обоих, я разведусь с ней и получу половину дома, а следовательно, и половину выигрыша в любом случае,

– подчеркнул он.

Мужчине моментами кажется, что его жену подменили. Он даже считает, что лучше бы никакого выигрыша не было. Конечно же, рассказ не обошли вниманием пользователи форума. Они оставили свои соображения относительно ситуации.

Мужчина размышляет над тем, чтобы подать на развод / Фото freepik

Один пользователь написал: "Бросьте ее и получите половину. Похоже, она эгоцентричный человек, который заботится только о себе. Оглянитесь на некоторые события в ваших отношениях, и вы увидите тенденцию".

Другой добавил: "Кажется, ваша жена не понимает, как долго хватит (или не хватит) денег. Если бы вы выиграли достаточно, чтобы полностью выйти на пенсию, это одно дело, но она решила, что вы возьмете на себя это бремя, пока она берет отпуск на неопределенный срок... ой".

Третий также заметил: "Я согласен, это действительно звучит так, будто она показывает свое истинное лицо. Это безумие, как деньги могут менять людей. Если она стала такой эгоистичной из-за чего-то подобного, я не могу представить, как она будет вести себя в будущем".

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А как бы вы поступили на месте мужчины? Что бы вы сделали, если бы любимый человек после выигрыша в лотерею решил уволиться и тратить средства на размеренную жизнь.