Один чоловік, який зізнався, що вони з дружиною нещодавно виграли в лотерею, розповів про свій душевний біль. Виявляється, його дружина не дуже хоче ділитися з ним виграшем, хоча вони й одружені, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Гроші розсварили подружжя

Гроші, схоже, можуть відігравати велику роль у розриві стосунків між людьми – принаймні, якщо вірити цій історії. Чоловік розповів про все у дуже відвертому пості на Reddit, і люди були приголомшені.

Нам з дружиною надзвичайно пощастило нещодавно виграти пристойну суму грошей у лотерею. Це був не головний приз, але його вистачило, щоб виплатити нашу (чималу) іпотеку і ще залишилося трохи на відпустку,

– почав він.

За словами чоловіка, вони чимало грошей витрачали саме на іпотеку. Відтак, тепер можна буде працювати менше та більше часу приділяти дітям. Утім, далі сталось щось непередбачуване.

Подружжя виплачувало іпотеку / Фото freepik

"Коли ми отримали гроші і виплатили за будинок, все майже одразу пішло шкереберть. Моя дружина почала говорити про те, як чудово буде, коли мені нарешті не доведеться більше працювати", – продовжив чоловік.

Його це приголомшило. Бо виявилось, що доведеться працювати стільки ж, щоб підтримувати звичний рівень життя. Чоловік навіть перепитав, чи це вона серйозно говорить? Жінка заявила, що цілком серйозно. Мовляв, лотерейний білет купила вона, і їй вирішувати, що робити далі.

Чоловік сказав, що "намагався переконати її", і запропонував їй використати частину додаткових грошей, щоб взяти неоплачувану відпустку, але він вважає, що вона повинна зберегти свою роботу. Зрештою, він сказав, що вона "розлютилася" і звинуватила його в тому, що він "мисливець за грошима", який намагається зруйнувати її плани.

Жінка готова звільнитись з роботи

Це його дуже налякало, оскільки він ніколи не бачив її такою раніше, і вона, схоже, не збирається з цим миритися. Насправді, вона нібито сказала йому, що збирається подати заяву на звільнення з роботи.

Це змусило його сказати їй, що він незадоволений ситуацією і навіть думає розлучитися з нею, якщо нічого не вийде.

Якщо вона не збирається ділитися виграшем, який записаний на нас обох, я розлучуся з нею і отримаю половину будинку, а отже, і половину виграшу в будь-якому випадку,

– підкреслив він.

Чоловіку моментами здається, що його дружину підмінили. Він навіть вважає, що краще б ніякого виграшу не було. Звичайно ж, розповідь не оминули увагою користувачі форуму. Вони залишили свої міркування щодо ситуації.

Чоловік міркує над тим, щоб подати на розлучення / Фото freepik

Один користувач написав: "Киньте її і отримайте половину. Схоже, вона егоцентрична людина, яка дбає лише про себе. Озирніться на деякі події у ваших стосунках, і ви побачите тенденцію".

Інший додав: "Здається, ваша дружина не розуміє, як довго вистачить (або не вистачить) грошей. Якби ви виграли достатньо, щоб повністю вийти на пенсію, це одна справа, але вона вирішила, що ви візьмете на себе цей тягар, поки вона бере відпустку на невизначений термін... ой".

Третій також зауважив: "Я згоден, це дійсно звучить так, ніби вона показує своє справжнє обличчя. Це божевілля, як гроші можуть змінювати людей. Якщо вона стала такою егоїстичною через щось подібне, я не можу уявити, як вона буде поводитися в майбутньому".

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А як би ви вчинили на місці чоловіка? Що б ви зробили, якби кохана людина після виграшу у лотерею вирішила звільнитись та витрачати кошти на розмірене життя.