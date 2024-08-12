Горячая певица в бикини побоялась "полиции Инстаграма" из-за своего откровенного образа
Источник:инстаграм Джейделин
Знакомьтесь, перед нами Джейделин. Она себя называет певицей в бикини. И, понятное дело, что именно в этом элементе гардероба можно увидеть ее значительно чаще.
Так, на днях она выложила очень жаркое фото. На нем Джейделин позирует в купальнике, но несколько тесном. Так, бра на ней едва скрывает пышный бюст красавицы.
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Джейделин щеголяет пышными формами
Надеюсь, полиция Инстаграма не придет за мной из-за этого,
– написала она иронично.
Джейделин снялась в тесном купальнике / Фото из инстаграма Джейделин
Джейделин своими роскошными формами может не угодить модераторам Инстаграма. Но мы знаем, кому она точно угодила. Ее подписчики в восторге от красавицы. Они буквально засыпали ее как лайками, так и комментариями:
- "Слишком горячо";
- "Ха-ха, я уже представил тебя в наручниках";
- "Полиция Инстаграма всегда прячется";
- "Вау, просто фантастическая";
- "Мам, ты под арестом";
- "Такая сексуальная";
- "У тебя потрясающий внешний вид";
- "Горячая, сексуальная, очаровательная красавица";
- "Я влюблен в тебя";
- "Очень милая".
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Поклонники Джейделин в восторге от нее. Нам тоже нравится то, что певица публикует в своем инстаграме. Если вы хотите видеть ее свежие публикации одними из первых, то айда подписываться на нее!