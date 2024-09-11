Время от времени каждый из нас задумывается о своем метаболизме – насколько хорошо или плохо организм перерабатывает энергию. О метаболизме часто говорят в контексте похудения. Но по своей сути это – преобразование потенциальной энергии из пищи в полезную энергию для питания наших клеток. Так его объясняет Кейси Минс, автор бестселлера "Хорошая энергия: удивительная связь между метаболизмом и безграничным здоровьем".

Смотрите также Чтобы хорошо начать день: 6 вещей, которых следует категорически избегать делать, когда вы просыпаетесь

ИМТ уходит в прошлое: важнее заботиться о метаболизме

Индекс массы тела является устаревшим показателем по разным причинам. Во-первых, значение статистического большинства нельзя переносить на конкретного человека. Во-вторых, ИМТ является очень одномерным и игнорирует важные факторы, потому что учитывает только общий вес и не учитывает, что мышцы тяжелее жировой ткани. То есть человек, который занимается спортом, может иметь больший вес из-за высокого процента мышц.

Когда же мы говорим о здоровом метаболизме, то имеем в виду уровень сахара в крови, артериальное давление, липиды в крови, предыдущие сердечно-сосудистые заболевания и ожирение. Термин "метаболическое здоровье" является относительно новым в медицине. Определить, является ли метаболизм здоровым, можно только с помощью целостного взгляда на организм.

Доктор Маркия Николс из американской медицинской организации Ciba Health говорит, что "люди со здоровым метаболизмом часто имеют больше энергии, лучше чувствуют себя психически, имеют лучшую физическую работоспособность и повышенное ощущение благополучия". А плохой метаболизм может привести к хронической усталости, усложнить выполнение повседневных дел и наслаждение от жизни. К сожалению, исследование в США показало, что 93,2% людей не имеют здорового метаболизма.

Индекс массы тела является устаревшим показателем, гораздо важнее заботиться о здоровом метаболизме / Фото freepik

Как определить, здоровый ли у нас метаболизм

Сегодня врачи имеют несколько инструментов, с помощью которых они могут сформировать полное представление о здоровье метаболизма. Это подробные опросники об образе жизни, измерения уровня глюкозы в крови, анализы крови, измерения артериального давления и веса. Эти показатели могут помочь выявить основные проблемы, которые не обнаруживаются с помощью обычных показателей здоровья, таких как просто вес или ИМТ.

Если результаты анализов выходят за пределы нормы, врачи докапываются до сути проблемы, чтобы определить основные триггеры и влияние образа жизни. То есть они не просто лечат симптом, а рассматривают всю картину в целом. И если ваш метаболизм не функционирует оптимально, вы можете что-то с этим сделать.

Стоит знать Секрет счастья может быть в том, что вы делаете в свободное время

Что можно немедленно сделать для улучшения метаболизма

Вы не просто от природы имеете "быстрый" или "медленный" метаболизм, как считали раньше. На самом деле мы можем влиять на наше метаболическое здоровье, изменяя 4 сферы нашей жизни: диету, физические упражнения, сон и стресс.

Самые эффективные меры для оптимизации метаболического здоровья не являются новыми, но соответствуют рекомендациям почти из всех отраслей, связанных со здоровьем. И вот они: высыпайтесь, питайтесь полноценно, употребляйте необработанные продукты, ежедневно занимайтесь физическими упражнениями (хотя бы немного) и старайтесь держать уровень стресса под контролем.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.