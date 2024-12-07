Больше всего зрители запомнили малого Сашу. В частности его харизматичность, чувство юмора, ну и, куда же без них, – истерические выходки. 24 Канал расскажет, как изменился участник шоу за эти годы и кем он стал, ссылаясь на УНИАН.

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Чем запомнился 11-летний Саша

Мальчику, когда его семья участвовала в съемках, было всего 11 лет. Но уже тогда он без чувства стыда демонстрировал всем свой характер, а также не пропускал возможности спеть.



Саша Саюн снимался в "Любимая, мы убиваем детей" / Скриншот из шоу

Эпизод, в котором снялась семья Саюн, можно считать одним из самых смешных за историю съемок "Кохана, мы убиваем детей". Саша стал создателем немалого количества мемов, хоть и не осознавал этого. Тогда же команда проекта и его родители имели лишь одну цель – целиком и полностью изменить стиль жизни малого.

Его родные хотели, чтобы парень похудел, взялся за спорт и правильное питание. Понятное дело, что удавалось далеко не все. В частности были случаи, когда Саше не удавалось придерживаться диеты, а также отказываться от еды вечером. Более того, он начинал истерить, когда не получал желаемые продукты.



Саша Саюн запомнился своей харизмой / Скриншот с шоу

Собственно, он стал автором фраз, которые стали вирусными и до сих пор распространяются по сети. Среди них:

"Я не выдерживаю";

"Меня уже все достало в этой жизни";

"Это просто наказание для меня";

"Боже, за что же ты меня так наказываешь?".

Правда, больше всего зрители запомнили, как Саша исполнял песню "Снег", которую Ирина Билык в свое время подарила одному пропутинскому фрику.

Обратим внимание, что у мальчика на момент съемок шоу обнаружили проблемы со здоровьем. В частности, у него диагностировали первую стадию ожирения. Вместе с тем Саша вообще не имел друзей. А его круг общения состоял из родителей и собаки. Тогда эксперт прогнозировал, что у парня будет явно не самое светлое будущее.



Каким видели эксперты парня в будущем / Скриншот из шоу

Саша стал настоящим крашем

Прошли годы, и Саша стал самым настоящим крашем. Парень – Яркая демонстрация того, что можно измениться до неузнаваемости. Из избалованного капризника звезда шоу превратился в успешного парня.



Саша Саюн стал настоящим красавцем / Фото из инстаграма Саюна

Сейчас Саша Саюн – журналист. Он работает на одном из украинских телеканалов корреспондентом, освещая новости с места событий. В свой инстаграм он регулярно выкладывает фото. И на них невооруженным глазом видно, насколько он изменился.



Саша Саюн работает журналистом / Фото из инстаграма Саюна

К слову, перед камерой он чувствует себя максимально уверенно. Видно, что он получает удовольствие от того, чем занимается. И хотя он не осуществил свою детскую мечту – стать певцом – он таки стал популярным.



Саша обожает фотографироваться / Фото из инстаграма Саюна

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А еще он на собственном примере продемонстрировал, что нет ничего невозможного. И мы с восторгом будем следить дальше за тем, как он растет и развивается!