Мужчина проверил на себе вирусное правило 5 секунд – и оно действительно изменило его жизнь

Правило 5 секунд сформулировал мотивационный спикер Мел Роббинс. Оно должно помочь вам начать действовать в своей жизни.

Как это работает – пишет 24 Канал благодаря Mirror. А также благодаря эксперименту репортера Рави Меа, который проверил правило на себе.

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Как работает правило 5 секунд: репортер на себе провел практический эксперимент

Рави в течение 2 недель проверял на себе правило 5 секунд. Этот лайфхак предлагает начинать отсчет от 5, как только вы почувствуете желание действовать. Идея в том, чтобы обойти тенденцию мозга отговаривать вас от желания что-то делать, что приводит либо к бездействию, либо к погружению в бесконечные размышления.

В доме кавардак, но вы не можете собрать волю в кулак, чтобы поубирать? Просто посчитайте – 5, 4, 3, 2, 1, и уберите беспорядок. Столкнулись с дедлайном, но не хватает мотивации? Примените тот же обратный отсчет, а затем погружайтесь в выполнение задачи.

Это хороший хак и для тех, кто постоянно выключает будильник, когда тот звучит. Отсчитайте 5, 4, 3, 2, 1 по первому звонку – и немедленно выскакивайте из кровати. Вот Рави Меа совершил этот прыжок.

Его утренний ритуал был достаточно стандартным: проснуться, провести несколько минут в телефоне, встать, почистить зубы, поесть и покормить кота, а затем погрузиться в работу. Но уже первое утро эксперимента стало для мужчины настоящим открытием.

был достаточно стандартным: проснуться, провести несколько минут в телефоне, встать, почистить зубы, поесть и покормить кота, а затем погрузиться в работу. Но уже первое утро эксперимента стало для мужчины настоящим открытием. Как только прозвучал будильник, он посчитал 5, 4, 3, 2, 1 – и встал с кровати. "Это было удивительно приятно", – признал Рави, плюс те минуты, которые он обычно тратил на лень, теперь можно было использовать с пользой.

Эксперимент Рави Меа обнаружил интересные особенности правила 5 секунд / Коллаж 24 Канала фото Ravi Meah

На следующий день вызов был сильнее из-за субботы. Будильника не было, но в его роли выступил кот, который мурлыкал и мяукал о завтраке. Соблазн снова залезть под одеяло был силен, но Рави снова отсчитал от 5 и встал.

который мурлыкал и мяукал о завтраке. Соблазн снова залезть под одеяло был силен, но Рави снова отсчитал от 5 и встал. Впрочем, в воскресенье он немного сдался и после кормления кота залез обратно в кровать, чтобы поспать несколько дополнительных часов. Но следующие будни проходили по уже установленной схеме: мужчина отсчитывал от 5 до 1, вставал с кровати и занимался своими делами.

Должен признать, я стал более эффективным в выполнении своих задач. Ездить на работу стало проще, я постоянно успевал вовремя. Мне удалось втиснуть больше работы в свой день. Дела пошли вверх. По крайней мере, мне так казалось,

– подытожил Рави.

На второй неделе Рави применял метод обратного отсчета к различным аспектам жизни, от выполнения задач на работе до домашних дел. Он больше не откладывал ничего "на завтра" и почти забыл о прокрастинации.

А как-то даже заметил, что просто перестал бездумно листать телефон, а вместо этого спокойно погружался в ежедневные дела. Он стал лучше сосредотачиваться на работе, улучшил свой тайм-менеджмент и, главное, всегда вовремя кормил кота.