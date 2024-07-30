Во многих отношениях, которые начались хорошо, могут случаться моменты, когда связь ухудшается, когда партнер может чувствовать себя соседом. Поэтому правило 777 говорит, что есть 3 вещи, которые пара должна делать вместе, чтобы отношения могли процветать и оставаться в лучшей форме со временем.

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Что такое правило 777 для спасения отношений

Правило 777 говорит о том, что вы должны делать в своих отношениях каждые 7 дней, 7 недель и 7 месяцев.

Идея в том, что вы можете проводить больше качественного времени в паре и использовать это время для укрепления связи, общения, совместных развлечений и построения такой жизни и отношений, которых вы желаете. Ведь качественное время – это один из важнейших элементов для выживания и поддержания отношений.

Итак, каждые 7 дней вы должны устраивать свидания – в месте или за делом, которые вам нравятся. Это свидание должно быть без друзей, знакомых, родственников и так далее.

вы должны устраивать свидания – в месте или за делом, которые вам нравятся. Это свидание должно быть без друзей, знакомых, родственников и так далее. Каждые 7 недель вы должны проводить ночь – в отеле или в другом месте, которое не является вашим домом, где вы можете уединиться и быть отдельно от детей, других людей, обязанностей или чего-либо, что может быть причиной для споров.

вы должны проводить ночь – в отеле или в другом месте, которое не является вашим домом, где вы можете уединиться и быть отдельно от детей, других людей, обязанностей или чего-либо, что может быть причиной для споров. А каждые 7 месяцев устраивайте себе романтический отпуск. Это не обязательно должно быть дорого или далеко, это может быть рядом с домом, в вашем городе, но это должно быть больше, чем одна ночь.

Есть 3 вещи, которые пара должна делать вместе, чтобы отношения процветали, а не приходили в упадок / Фото freepik

И любое время вместе нужно проводить правильно. Без залипания в телефонах, а с заинтересованностью и общением. Без качественного времени возникает дистанция, и отношения могут прийти в упадок.

Конечно, это не обязательно должно быть именно 7 дней, недель или месяцев, идея в том, чтобы вы делали все это регулярно, даже если придется немного перераспределить время или деньги.

Общий принцип правила 777: чтобы вы вдвоем проводили качественное время отдельно от всех остальных. Это позволит паре соединиться интеллектуально, эмоционально и физически. И приложив эти усилия, вы сможете сделать ключевые изменения в отношениях и двинуться правильным курсом.