Самые важные предупреждающие сигналы в автомобиле: как распознать проблему вовремя

Современные автомобили оснащены цифровыми дисплеями, которые сообщают водителям о состоянии систем с помощью предупредительных сигналов. Они помогают выявить проблемы до того, как те станут серьезными.

Понимание значения этих сигналов позволяет вовремя реагировать и избежать дорогостоящего ремонта. Об основных – ABS, ESP, TPMS – расскажет 24 Канал со ссылкой на Car and Driver.

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ABS, ESP, TPMS: как распознать проблемы с авто, понимая все эти сигналы?

ABS – антиблокировочная система тормозов. Символ – желтый или оранжевый значок с надписью ABS.

Он загорается, когда возникают проблемы с системой, которая предотвращает блокировку колес во время торможения. Если значок горит постоянно, это может указывать на неисправность датчиков, проводки или модуля ABS.

Хотя тормоза будут работать, система не гарантирует стабильности на скользкой дороге. Поэтому здесь стоит проверить систему в автосервисе, и как можно скорее.

ESP – электронная система стабилизации. Значок – авто со следами скольжения или надпись ESP.

Он сигнализирует о проблемах с системой, которая помогает удерживать авто на траектории во время резких маневров или на скользком покрытии. Если значок мигает, система активно работает.

Но если горит постоянно – это указывает на неисправность. Причины могут быть связаны с датчиками угла поворота, ABS или электронного блока. Немедленно обратитесь к специалистам – отключенная ESP снижает безопасность.

Что означают значки ABS, ESP и TPMS для безопасности автомобиля / Фото azerbaijan_stockers@freepik

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TPMS – система мониторинга давления в шинах. Символ – подковообразный значок с восклицательным знаком или надпись TPMS.

Он предупреждает о низком давлении в шинах или неисправности датчиков. Низкое давление может привести к ухудшению управляемости, повышенному расходу топлива или повреждению шин.

Если значок горит, проверьте давление во всех шинах манометром и подкачайте при необходимости. Постоянное горение может указывать на повреждение датчика TPMS – это требует диагностики.

Заметьте, игнорирование предупредительных сигналов может привести к авариям или дорогостоящему ремонту. Поэтому будьте внимательны к сообщениям на экране всегда.