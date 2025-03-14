Эти 5 привычек сна помогут вам дожить до 100 лет

Полноценный сон одна из основ долголетия. Но это далеко не настолько элементарная вещь, насколько звучит, и выходит далеко за пределы необходимости отдыхать 8 часов.

Хорошие привычки сна начинаются еще до того, как вы ложитесь спать. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.

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Какие привычки ко сну следует развивать ради долголетия

Когда вы спите, ваше тело и мозг осуществляют много важных процессов. В эти часы тело проводит ремонтные работы, мозг обрабатывает информацию, полученную в течение дня, и сохраняет ее. А еще выводятся токсичные отходы, реорганизуются нервные клетки и так далее.

То есть очевидно, что сон важен, но чтобы спать хорошо, сосредотачиваться на 8 часах мало. Есть вещи, которые вы можете делать в течение дня и за много часов до сна, чтобы улучшить качество вашего сна, больше отдыхать и способствовать долголетию.

Обратите внимание: по данным Американского колледжа кардиологов, качественный сон может помочь добавить до 4,7 года жизни для мужчин и 2,4 года для женщин.

Всего несколько привычек для сна способны продлить вашу жизнь / Фото krakenimages.com@freepik

Установите последовательный график и придерживайтесь его, даже на выходных. Этот шаг является одним из важнейших к тому, чтобы хорошо высыпаться и иметь меньше трудностей с засыпанием. Важно иметь одинаковое время засыпания и пробуждения каждый день. Лучшее время для засыпания – между 22 и 23 часами для взрослых, и если вы спите 8 часов, то просыпаться должны между 6 и 7 утра.

и придерживайтесь его, даже на выходных. Этот шаг является одним из важнейших к тому, чтобы хорошо высыпаться и иметь меньше трудностей с засыпанием. Важно иметь одинаковое время засыпания и пробуждения каждый день. Лучшее время для засыпания – между 22 и 23 часами для взрослых, и если вы спите 8 часов, то просыпаться должны между 6 и 7 утра. Выходите на солнечный свет и свежий воздух сразу после пробуждения. Это поможет вам чувствовать себя бодрее, иметь больше энергии и даже чувствовать себя менее напряженным и более позитивным. Поэтому выйдите на прогулку, откройте окно или займитесь физическими упражнениями на свежем воздухе.

сразу после пробуждения. Это поможет вам чувствовать себя бодрее, иметь больше энергии и даже чувствовать себя менее напряженным и более позитивным. Поэтому выйдите на прогулку, откройте окно или займитесь физическими упражнениями на свежем воздухе. Ешьте что-то легкое перед сном. Ужин важен, поскольку голод может мешать вам заснуть, но он должен быть легким и не должен быть сразу перед сном, потому что тогда уже пищеварение может мешать сну. А уже утром, в идеале, ешьте сытный завтрак.

Ужин важен, поскольку голод может мешать вам заснуть, но он должен быть легким и не должен быть сразу перед сном, потому что тогда уже пищеварение может мешать сну. А уже утром, в идеале, ешьте сытный завтрак. Расслабляйтесь. Стресс и тревога – самые большие враги качественного сна, поэтому стройте вечерний распорядок, который позволит вам быть расслабленным, спокойным и свободным от навязчивых мыслей. Избегайте телевизора, чрезмерного времяпрепровождения в социальных сетях или слишком интенсивной деятельности перед сном.

Стресс и тревога – самые большие враги качественного сна, поэтому стройте вечерний распорядок, который позволит вам быть расслабленным, спокойным и свободным от навязчивых мыслей. Избегайте телевизора, чрезмерного времяпрепровождения в социальных сетях или слишком интенсивной деятельности перед сном. Планируйте свой день. Отсутствие плана может привести к стрессу и истощению, а такое начало дня может привести к тому, что вы и закончите его со стрессом, да еще и большим. А это помешает вам хорошо выспаться. Вы сможете лучше организовать свое время и энергию и больше уважать свой график, когда будете знать, что конкретно вам нужно сделать.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научных исследованиях, но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к специалисту.