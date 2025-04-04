Как достичь увеличения продолжительности жизни мышц: 3 ключевых момента

С возрастом может произойти потеря мышечной массы. И если хотите это отсрочить, вам следует найти стратегии, упражнения и полезные привычки, которые позволят поддерживать силу и массу длительное время.

Конечно, именно физические упражнения помогут вам сохранить силу и мышцы, но секрет здесь в выборе правильных упражнений и правильных привычек. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

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Если хотите сохранить силу и мышцы с возрастом, учитывайте это во время тренировок

Упражняйтесь с отягощениями до усталости. Такие силовые тренировки необходимы для поддержания мышечной силы, но следует придерживаться персонализированной программы, в которой вы учитываете собственные силы, уровень опыта и способности.

Такие силовые тренировки необходимы для поддержания мышечной силы, но следует придерживаться персонализированной программы, в которой вы учитываете собственные силы, уровень опыта и способности. При этом вы должны достигать перегрузки организма и позволять адаптироваться к этой перегрузке. То есть повторять упражнения до тех пор, пока не достигнете усталости. Но будьте осторожны, чтобы вес и количество повторений не были чрезмерными, сверх ваших физических параметров.

Физические упражнения помогут вам сохранить силу и мышцы, но секрет здесь в выборе правильных / Фото freepik

Увеличивайте количество белка в рационе. Белок – это основная пища для мышц. Организм расщепляет его на аминокислоты, нужны для построения мышц. Однако у пожилых мужчин часто случается анаболическая резистентность, что снижает способность организма расщеплять и синтезировать белок.

Белок – это основная пища для мышц. Организм расщепляет его на аминокислоты, нужны для построения мышц. Однако у пожилых мужчин часто случается анаболическая резистентность, что снижает способность организма расщеплять и синтезировать белок. Поэтому с возрастом нужно увеличивать количество потребляемого белка. Если вы занимаетесь силовыми тренировками, то белка в вашем рационе должно быть от 1 до 1,3 грамма на килограмм веса тела в день.

Если хотите отсрочить потерю мышечной массы, послушайте эти советы / Фото freepik