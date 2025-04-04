Як досягти збільшення тривалості життя м'язів: 3 ключові моменти

З віком може статися втрата м'язової маси. І якщо хочете це відтермінувати, вам слід знайти стратегії, вправи й корисні звички, які дозволять підтримувати силу і масу тривалий час.

Звісно, саме фізичні вправи допоможуть вам зберегти силу та м'язи, але секрет тут у виборі правильних вправ і правильних звичок. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

Дивіться також Знайдіть 20 хвилин і пару гантелей: це тренування для всього тіла точно приведе вас у форму

Якщо хочете зберегти силу та м'язи з віком, враховуйте це під час тренувань

Вправляйтеся з обтяженнями до втоми. Такі силові тренування необхідні для підтримки м'язової сили, але слід дотримуватися персоналізованої програми, в якій ви враховуєте власні сили, рівень досвіду і здібності.

Такі силові тренування необхідні для підтримки м'язової сили, але слід дотримуватися персоналізованої програми, в якій ви враховуєте власні сили, рівень досвіду і здібності. При цьому ви маєте досягати перевантаження організму і дозволяти адаптуватися до цього перевантаження. Тобто повторювати вправи доти, поки не досягнете втоми. Але будьте обережні, щоб вага і кількість повторень не були надмірними, понад ваші фізичні параметри.

Фізичні вправи допоможуть вам зберегти силу та м'язи, але секрет тут у виборі правильних / Фото freepik

Збільшуйте кількість білка у раціоні. Білок – це основна їжа для м'язів. Організм розщеплює його на амінокислоти, потрібні для побудови м'язів. Однак у літніх чоловіків часто трапляється анаболічна резистентність, що знижує здатність організму розщеплювати й синтезувати білок.

Білок – це основна їжа для м'язів. Організм розщеплює його на амінокислоти, потрібні для побудови м'язів. Однак у літніх чоловіків часто трапляється анаболічна резистентність, що знижує здатність організму розщеплювати й синтезувати білок. Тому з віком потрібно збільшувати кількість споживаного білка. Якщо ви займаєтеся силовими тренуваннями, то білка у вашому раціоні має бути від 1 до 1,3 грама на кілограм ваги тіла на день.

Якщо хочете відтермінувати втрату м'язової маси, послухайте ці поради / Фото freepik