Это такая реакция кожи головы, когда большое количество волос переходит в фазу преждевременного покоя, после чего начинают массово выпадать. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

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Выпадение волос: 5 профессий, которые заводят вас в зону риска

При этом важно заметить, что есть профессии, которые вызывают больше стресса, чем другие, а значит – могут нанести вред вашим волосам. Соответствующий анализ провели специалисты из Elithair, и выделили несколько профессий, которые находятся в зоне повышенного риска.

Всего в исследовании оценили 11 профессиональных секторов по ряду критериев. Это, например, уровень прогулов, средняя заработная плата, продолжительность рабочей недели и тому подобное. В итоге сформировали рейтинг по 100-балльной шкале.

К примеру, вот какие профессии наименее подвержены к выпадению волос: производство (37 из 100), финансовые услуги (39) и, неожиданно, преподавание (42). А вот какие подвержены больше всего:

Профессии со значительным стрессом могут влиять на выпадение волос, и вот какие больше всего / Фото stockking@freepik

Отели и рестораны – 80,5. В этом секторе волосы выпадают быстрее всего – с бесконечным рабочим днем, давлением клиентов, бешеным темпом работы и часто скромной зарплатой. В среднем здесь люди работают 39,2 часа в неделю 229 дней в году, а уровень прогулов составляет 7,4%, часто из-за истощения.

В этом секторе волосы выпадают быстрее всего – с бесконечным рабочим днем, давлением клиентов, бешеным темпом работы и часто скромной зарплатой. В среднем здесь люди работают 39,2 часа в неделю 229 дней в году, а уровень прогулов составляет 7,4%, часто из-за истощения. Транспорт – 62,3. Водители грузовиков, автобусов или курьеры – все они имеют ультранапряженную повседневную жизнь из-за адского трафика, сжатые сроки, хроническую усталость и тому подобное.

Водители грузовиков, автобусов или курьеры – все они имеют ультранапряженную повседневную жизнь из-за адского трафика, сжатые сроки, хроническую усталость и тому подобное. Государственное управление – 58,4. Образ спокойного государственного служащего не всегда соответствует реальности, часто работы очень требовательны и находятся под давлением. А средняя заработная плата там не способствует улучшению настроения.

Образ спокойного государственного служащего не всегда соответствует реальности, часто работы очень требовательны и находятся под давлением. А средняя заработная плата там не способствует улучшению настроения. Недвижимость – 57,1. Агенты по недвижимости жонглируют требовательными клиентами, нестабильными комиссионными и постоянным давлением, чтобы закрыть сделки. Уровень их стресса заигрывает с очень высокими показателями.

Агенты по недвижимости жонглируют требовательными клиентами, нестабильными комиссионными и постоянным давлением, чтобы закрыть сделки. Уровень их стресса заигрывает с очень высокими показателями. Здравоохранение – 54,5. Врачам, медсестрам и другим медицинским работникам приходится справляться с длинными рабочими днями, жизненно важными решениями и постоянной нехваткой персонала.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Если Вам нужен диагноз или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.