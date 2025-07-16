Хорошо одеваться, иметь хорошую прическу и бороду, ухоженную кожу и так далее – важно, но это поверхностные вещи. О кое-чем более важном расскажет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Внешность важна, но: какие черты делают нас привлекательными для других людей?
Внешность может влиять на восприятие вас другими и помогать формировать желаемый имидж. Люди действительно делают много выводов о других только на основе их внешнего вида. Но первое впечатление можно разрушить или закрепить, и вы тоже можете на это повлиять. Только вот физические черты здесь уже ни при чем.
Что важно понимать, привлекательность субъективна, то есть не все люди испытывают одинаковые эмоции к одним и тем же вещам. Да даже вы сами чувствуете себя более или менее привлекательным в разные моменты. Более того, физическая привлекательность вообще не гарантирует, что вас будут считать привлекательным – потому что есть вещи, совсем не физические, которые ощутимо на это влияют.
Внешность важна для привлекательности, но это поверхностное – есть более важные вещи / Фото drobotdean@freepik
- Доброта. Быть добрым к другим, вежливым, надежным и приятным – это часть того, что делает вас более привлекательным. Агрессивное и высокомерное поведение – наоборот. Люди сознательно и подсознательно ищут для общения тех, кому смогут доверять. Доброжелательность играет фундаментальную роль для обоих полов в процессе оценки чьей-то привлекательности.
- Интеллект. Интеллект делает вас интересным, поэтому больше читайте, исследуйте темы, которые вам близки, посещайте музеи, смотрите кино, слушайте музыку и тому подобное. Но здесь дело не только в знаниях, а и в умении рассказывать интересные истории и подбирать темы для разговоров.
- Юмор. Все просто – чувство юмора люди считают очень желательной чертой, потому что им нравится, когда их смешат.
- Заинтересованность. С интересом к другим вы помогаете себе же строить более крепкие отношения и глубокие связи. Людям нравится, когда их слушают, видят и признают. Поэтому задавайте вопросы, внимательно слушайте, не монополизируйте разговор и откладывайте телефон во время общения.
- Духи. Запахи переносят нас в прошлое, вызывают воспоминания, ассоциируются с эмоциями. Поэтому приятный запах является очень важным фактором, чтобы вас считали привлекательным. Есть очень много ароматов, из которых вы можете выбрать, просто важно найти тот, который лучше всего соответствует тому, что вы хотите передать. И важно не злоупотреблять – перенасыщенный запах будет раздражать других.