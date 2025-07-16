Хорошо одеваться, иметь хорошую прическу и бороду, ухоженную кожу и так далее – важно, но это поверхностные вещи. О кое-чем более важном расскажет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Внешность важна, но: какие черты делают нас привлекательными для других людей?

Внешность может влиять на восприятие вас другими и помогать формировать желаемый имидж. Люди действительно делают много выводов о других только на основе их внешнего вида. Но первое впечатление можно разрушить или закрепить, и вы тоже можете на это повлиять. Только вот физические черты здесь уже ни при чем.

Что важно понимать, привлекательность субъективна, то есть не все люди испытывают одинаковые эмоции к одним и тем же вещам. Да даже вы сами чувствуете себя более или менее привлекательным в разные моменты. Более того, физическая привлекательность вообще не гарантирует, что вас будут считать привлекательным – потому что есть вещи, совсем не физические, которые ощутимо на это влияют.

Внешность важна для привлекательности, но это поверхностное – есть более важные вещи / Фото drobotdean@freepik