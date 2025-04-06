Це така реакція шкіри голови, коли велика кількість волосся переходить у фазу передчасного спокою, після чого починає масово випадати. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

Дивіться також Ось фактори, які прискорюють старіння обличчя, і як зменшити їхній вплив

Випадіння волосся: 5 професій, які заводять вас до зони ризику

При цьому важливо зауважити, що є професії, які спричиняють більше стресу, ніж інші, а отже – можуть завдати шкоди вашому волоссю. Відповідний аналіз провели фахівці з Elithair, і виокремили кілька професій, які перебувають у зоні підвищеного ризику.

Загалом у дослідженні оцінили 11 професійних секторів за низкою критеріїв. Це, наприклад, рівень прогулів, середня заробітна плата, тривалість робочого тижня тощо. У підсумку сформували рейтинг за 100-бальною шкалою.

До прикладу, ось які професії найменш схильні до випадіння волосся: виробництво (37 зі 100), фінансові послуги (39) і, несподівано, викладання (42). А от які схильні найбільше:

Професії за значним стресом можуть впливати на випадіння волосся, і ось які найбільше / Фото stockking@freepik

Готелі та ресторани – 80,5. У цьому секторі волосся випадає найшвидше – з нескінченним робочим днем, тиском клієнтів, шаленим темпом роботи й часто скромною зарплатою. У середньому тут люди працюють 39,2 години на тиждень 229 днів на рік, а рівень прогулів становить 7,4%, часто через виснаження.

У цьому секторі волосся випадає найшвидше – з нескінченним робочим днем, тиском клієнтів, шаленим темпом роботи й часто скромною зарплатою. У середньому тут люди працюють 39,2 години на тиждень 229 днів на рік, а рівень прогулів становить 7,4%, часто через виснаження. Транспорт – 62,3. Водії вантажівок, автобусів або кур'єри – всі вони мають ультранапружене повсякденне життя через пекельний трафік, стислі терміни, хронічну втому тощо.

Водії вантажівок, автобусів або кур'єри – всі вони мають ультранапружене повсякденне життя через пекельний трафік, стислі терміни, хронічну втому тощо. Державне управління – 58,4. Образ спокійного державного службовця не завжди відповідає реальності, часто роботи є дуже вимогливими й перебувають під тиском. А середня заробітна плата там не сприяє покращенню настрою.

Образ спокійного державного службовця не завжди відповідає реальності, часто роботи є дуже вимогливими й перебувають під тиском. А середня заробітна плата там не сприяє покращенню настрою. Нерухомість – 57,1. Агенти з нерухомості жонглюють вимогливими клієнтами, нестабільними комісійними та постійним тиском, щоб закрити угоди. Рівень їхнього стресу заграє з дуже високими показниками.

Агенти з нерухомості жонглюють вимогливими клієнтами, нестабільними комісійними та постійним тиском, щоб закрити угоди. Рівень їхнього стресу заграє з дуже високими показниками. Охорона здоров'я – 54,5. Лікарям, медсестрам та іншим медичним працівникам доводиться справлятися з довгими робочими днями, життєво важливими рішеннями та постійною нестачею персоналу.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо Вам потрібен діагноз або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.