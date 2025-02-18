Очевидно, сначала это срабатывало – но уже нет. Так что мы можем сделать? 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Эти 5 упражнений для пресса выведут вас на новый уровень

Если бы мы говорили о руках, спине или ногах, возможно, изменив количество повторений или вес гантелей, мы могли бы продолжать выполнять те же подходы. Просто увеличили бы их сложность. Но для пресса нужно больше.

Вы можете тренировать мышцы пресса, добавляя вес, а можете тренировать его, работая над подвижностью. Все, что вам нужно – это изменить свой подход, уменьшить время, которое вы тратите на кранчи и приседания, и выйти на новый уровень.

Если вас утомили однообразные упражнения для пресса, обратите внимание на альтернативные варианты / Фото freepik

Фитнес-эксперт Джейсон Пак создал идеальную тренировку пресса для таких ситуаций. Как он объясняет, нередко люди сосредотачиваются только на упражнениях без нагрузки на короткие дистанции, когда речь об основных тренировках.

Однако это не единственный вариант, а на самом деле есть лучший, который базируется на длинных диапазонах движений и использовании прогрессивной нагрузки. Правда, для этого понадобится оборудование – штанги, эластичные ленты, скамья и перекладина для подтягивания.

Вот тренировка для вашего пресса, чтобы выйти на новый уровень: смотрите видео Jason and Lauren

Так что если вы готовы перейти на новый уровень, а не продолжать выполнять старые упражнения, обратите внимание на эту тренировку. Она проработает ваш пресс и весь мышечный каркас, как никогда раньше.