Это Ясин Чейко, и он действительно может позаботиться о безопасности звезды футбола – вот только посмотрите, как он для этого тренируется. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

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Вот как тренируется Ясин Чейко – охранник Лионеля Месси

Охранник Лионеля Месси Ясин Чейко на самом деле часто становится вирусным в социальных сетях. А все благодаря тому, что делится видео со своими интенсивными и несколько нестандартными, мягко говоря, тренировками.

В одном клипе его, например, лупят шиной по животу. А в другом, опубликованном в инстаграме, тренер разбивал пылесосом живот Ясина, чтобы продемонстрировать его силу и физическую выносливость.

Тренировка Ясина Чейко, который сейчас работает охранником Лео Месси: смотрите видео yasstcheuko

Этот мужчина довольно часто становится вирусным в социальных сетях: вот еще яркий пример его видео

Чейко – бывший американский солдат. Но сейчас он сопровождает аргентинскую суперзвезду футбола – с тех пор, как Лео Месси присоединился к команде "Интер Майами" в 2023 году.

К слову, выбор этого человека сделал не кто-нибудь, а сам Дэвид Бекхэм – один из владельцев этой футбольной команды. И приказал охраннику хорошо заботиться о защите аргентинской звезды и его семьи. Как видим, Ясин вполне способен это сделать.

Вот и в комментариях к видео Чейко фанаты отмечают, что "он – машина", и что аргентинская звезда "в надежных руках". Но, конечно, преимущественно они все же просят охранника разрешить им сфотографироваться с кумиром.