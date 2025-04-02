Сколько понадобится времени, чтобы забыть бывшую: ученые вычислили конкретную цифру

Разрыв отношений пережить не просто, но время все же лечит, а в придачу к нему – немного терпения. На этом пути будут случаться моменты, когда захочется все вернуть.

Это же общая история, много хороших воспоминаний, фильмов, песен, запахов, которые напоминают о том человеке, с которым у вас были отношения. Так сколько времени понадобится, чтобы все это забыть? 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

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Пережить разрыв отношений: сколько времени длится этот процесс

Если были веские причины для разрыва, возвращаться к старым отношениям – вряд ли хорошая идея. Лучше позвольте времени сделать свое дело.

Это часто бывает, когда после завершения отношений люди все еще чувствуют что-то к своим бывшим. Особенно если пара была вместе годы. Так что до сих пор в психологии есть 2 открытых вопроса: возможно ли полностью разорвать все эмоциональные связи и сколько времени обычно занимает этот процесс.

Исследование Университета штата Иллинойс изучало людей, которые разорвали отношения продолжительностью не менее 2 лет. И оно показало, что забыть чувства к бывшим возможно, но для этого нужно время.

Прекратить отношения – первый шаг к забытию бывших, а сколько времени пройдет до последнего? / Фото pressfoto@freepik

Статистические модели подтверждают, что в какой-то момент почти все люди полностью перерастают своих бывших и не имеют с ними более сильной эмоциональной связи, чем с незнакомцем. Но до этого, и это главная проблема, в среднем проходит 4,18 года.

Это не значит, что вы будете думать о своей бывшей 5 лет, а скорее то, что пройдет несколько лет, прежде чем вы абсолютно ничего не будете чувствовать к этому человеку. А полностью связь исчезнет аж через 8 лет.

Конечно, это зависит от силы связи. Если привязанность не была настолько прочной, а отношения были короткими, человек переживет все это за гораздо более короткое время.

Другой фактор, который может способствовать более быстрому разрыву связи, является то, поддерживался ли контакт. Проще говоря, если вы хотите сократить срок забвения, не надо следить за человеком в соцсетях или тем более писать ему сообщения. Если вы действительно хотите забыть человека, вам нужно прекратить контакты с ним, даже дружеские.