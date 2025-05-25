Важное о тонировке стекол в авто: вот ошибки, которые сорвут ваше путешествие в ЕС

Относительно тонировки стекол в автомобилях есть очень четкие правила, которых нужно неукоснительно придерживаться. Причем как в Украине, так и в других странах Европы. И, конечно, эти правила влияют на пересечение границы.

Так какие основные требования украинского законодательства и какие стандарты действуют в ЕС? Подробно расскажет 24 Канал благодаря VisitUkraine.Today и Finance.ua.

Смотрите также С 1 июня ощутимо вырастет стоимость техосмотра: сколько придется платить водителям

С какой тонировкой стекол ваше авто не пропустят через границу

Вот основные требования к тонировке стекол в авто:

Светопропускание лобового стекла должно быть не менее 75%. Если эта норма нарушена – вас могут не выпустить за границу. И тогда придется на месте снимать пленку, если вы все же захотите ехать дальше.

должно быть не менее 75%. Если эта норма нарушена – вас могут не выпустить за границу. И тогда придется на месте снимать пленку, если вы все же захотите ехать дальше. На передние боковые окна требование по светопропусканию – не менее 70%. Чрезмерное затемнение этих окон также может стать причиной отказа в пропуске через границу.

Обратим внимание, что, да, существуют европейские стандарты, но в разных странах ЕС случаются нюансы.

Стандарты базируются на Правиле №43 ЕЭК ООН , именно оно устанавливает минимальное светопропускание для лобового стекла в 75% и передних боковых окон в 70%.

, именно оно устанавливает минимальное светопропускание для лобового стекла в 75% и передних боковых окон в 70%. Но, например, в приграничной к нам стране Евросоюза Польше требования особенно строгие – тонировка передних окон более чем на 10% уже является основанием для отказа во въезде.

Какие требования украинского законодательства и какие стандарты в ЕС по тонировке стекол / Коллаж 24 Канала фото freepik

К задним окнам и заднему стеклу законодательных ограничений по светопропусканию нет. За исключением разве того, что запрещена зеркальная тонировка – из-за угрозы ослепления других водителей.

Стоит знать Водителей предупредили о новых штрафах: в МВД сделали важное заявление

Заметим, что зеркальная тонировка вообще запрещена в Украине и большинстве стран ЕС. По тонировке черной пленкой, просто заметьте, что она часто имеет низкое светопропускание – 5%, 10%, 20%, а это может быть расценено как нарушение ПДД и ДСТУ.

Так что делать, чтобы пересечь границу без проблем?