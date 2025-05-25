Важное о тонировке стекол в авто: вот ошибки, которые сорвут ваше путешествие в ЕС
- Правило №43 ЕЭК ООН требует светопропускания лобового стекла не менее 75% и передних боковых окон не менее 70%. Эти нормы актуальны и для ЕС, и для Украины. Но в некоторых странах требования еще жестче, например в Польше.
- Зеркальная тонировка запрещена в Украине и большинстве стран Евросоюза. А тонировка черной пленкой сверх нормы может быть причиной запрета пересечения границы, и тогда авто придется растонировать на месте.
Относительно тонировки стекол в автомобилях есть очень четкие правила, которых нужно неукоснительно придерживаться. Причем как в Украине, так и в других странах Европы. И, конечно, эти правила влияют на пересечение границы.
Так какие основные требования украинского законодательства и какие стандарты действуют в ЕС? Подробно расскажет 24 Канал благодаря VisitUkraine.Today и Finance.ua.
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С какой тонировкой стекол ваше авто не пропустят через границу
Вот основные требования к тонировке стекол в авто:
- Светопропускание лобового стекла должно быть не менее 75%. Если эта норма нарушена – вас могут не выпустить за границу. И тогда придется на месте снимать пленку, если вы все же захотите ехать дальше.
- На передние боковые окна требование по светопропусканию – не менее 70%. Чрезмерное затемнение этих окон также может стать причиной отказа в пропуске через границу.
Обратим внимание, что, да, существуют европейские стандарты, но в разных странах ЕС случаются нюансы.
- Стандарты базируются на Правиле №43 ЕЭК ООН, именно оно устанавливает минимальное светопропускание для лобового стекла в 75% и передних боковых окон в 70%.
- Но, например, в приграничной к нам стране Евросоюза Польше требования особенно строгие – тонировка передних окон более чем на 10% уже является основанием для отказа во въезде.
К задним окнам и заднему стеклу законодательных ограничений по светопропусканию нет. За исключением разве того, что запрещена зеркальная тонировка – из-за угрозы ослепления других водителей.
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Заметим, что зеркальная тонировка вообще запрещена в Украине и большинстве стран ЕС. По тонировке черной пленкой, просто заметьте, что она часто имеет низкое светопропускание – 5%, 10%, 20%, а это может быть расценено как нарушение ПДД и ДСТУ.
Так что делать, чтобы пересечь границу без проблем?
- Если в вашем авто лобовое или передние боковые окна затонированы черной или другой пленкой со светопропусканием менее 75% и 70% соответственно, их нужно растонировать перед поездкой.
- Если вы еще думаете, чем затонировать стекла – обдумайте вариант с атермальной пленкой. Она прозрачная, не влияет на цвета, соответствует стандартам светопропускания – и не вызывает вопросов у пограничников.
- Перед выездом проверьте ту или те страны, в которых вы будете двигаться в вашем авто. Штрафы за нарушения разные и могут быть довольно значительными – от 50 евро в Германии до 1000 фунтов в Британии за повторное нарушение.