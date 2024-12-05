Саке теперь в списке нематериального наследия ЮНЕСКО: как правильно пить рисовую настойку

Саке – чрезвычайно популярный во всем мире алкогольный напиток родом из Японии. И он попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

В городе Лике, Парагвай, состоялась встреча членов комитета ЮНЕСКО по охране культурного наследия человечества, пишет 24 Канал, ссылаясь на The Guardian. Во время нее состоялось голосование за признание 45 культурных практик и продуктов со всего мира, в частности – саке.

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Саке в списке нематериального наследия ЮНЕСКО

Саке считается божественным даром и имеет важное значение для социальных и культурных мероприятий в Японии,

– сказал Такехиро Кано, посол Японии в ЮНЕСКО.

Обратим внимание! Японцы пьют саке примерно с восьмого века. Изначально они верили, что этот напиток способен отогнать злых духов.

В основу классического саке входит всего несколько ингредиентов: рис, вода, дрожжи и кодзи – рисовая плесень, которая расщепляет крахмал до сахаров, подвергающихся брожению. Процесс приготовления напитка длится два месяца.

Интересно, что не каждый напиток, приготовленный по соответствующей технологии, можно назвать саке. Саке имеет право называться саке, если рис японский.

Саке попало в список нематериального наследия ЮНЕСКО / Фото freepik

По словам делегации, признание ЮНЕСКО – не только об оценке высококачественного ремесла. Это еще и о чествовании традиции, насчитывающей около 1000 лет. Заметим, что саке упоминается в известном японском романе 11 века "Повесть о Гэндзи". Оно – любимый напиток изысканного двора Хэйан.

Это много значит для Японии и для японцев, – сказал Кано о награде ЮНЕСКО. – Это поможет восстановить интерес к традиционному изготовлению саке.

Сигеру Исиба, премьер-министр Японии, заметил, что "в восторге" от того, что саке включили в список ЮНЕСКО. Он также поздравил всех, кто посвятил себя сохранению и продвижению традиций.

Как правильно пить саке: краткая инструкция

Саке можно пить как холодным, комнатной температуры, так и горячим.

Как пить саке холодным. Храните его в холодильнике при температуре от 5 до 10℃. Или охлаждайте его ледяной водой перед употреблением.

Храните его в холодильнике при температуре от 5 до 10℃. Или охлаждайте его ледяной водой перед употреблением. Комнатная температура. Храните саке в помещении, а затем пейте его.

Храните саке в помещении, а затем пейте его. Горячее. Нагрейте воду до температуры около 80℃, перелейте саке, которое вы хранили в холодильнике или где-нибудь в комнате, в токкури (бутылку для саке), и погрузите токкури до горлышка в воду, чтобы нагреть его. После того, как саке нагреется примерно до 50℃, вылейте его из токкури и наслаждайтесь.

Обратите внимание! Если нагревать токкури в кипящей воде при 100℃, алкоголь начнет испаряться, и аромат/вкус саке будет не таким хорошим.

Можно подогреть саке в микроволновой печи, но оно не будет равномерно нагреваться. Однако, этот способ экономит время.

Некоторые виды саке лучше пить холодными, и они не так хорошо смакуют в горячем виде. А некоторые наоборот.

Саке пьют из маленьких чашечек / Фото freepik

Несмотря на то, что саке часто подают в маленьком стакане или чашке, его не следует пить, как шот, одним махом, о нет! Вместо этого саке следует наслаждаться маленькими глотками. Таким образом, вы сможете почувствовать его настоящий вкус в течение длительного времени, а не только несколько секунд.

Причина, почему чашка такая маленькая, заключается в том, что вы можете пить вариации с высоким содержанием алкоголя постепенно, наслаждаясь вкусом на языке и оценивая сочетание с пищей.

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Наслаждаясь саке таким традиционным способом, можно делиться им с семьей и друзьями, что японцы часто и делают. Вкусы у всех разные, поэтому, попробовав различные способы употребления саке, вы сможете найти тот, который вам нравится, и наслаждаться им больше.