Билл Гейтс назвал ошибку, о которой больше всего жалеет в своей жизни

Билл Гейтс и Мелинда Гейтс были 27 лет в браке. И именно этого брака касается, как отмечал сам основатель Microsoft, самая большая его ошибка.

Хотя у него были и другие неудачи, 69-летний бизнесмен сказал, что развод "на первом месте в списке". 24 Канал со ссылкой на Page Six рассказывает подробнее.

Смотрите также Эта детская привычка помогла мне стать миллиардером, – Билл Гейтс

"Есть и другие, но ни одна из них не имеет значения"

Билл Гейтс признал, что развод с Мелиндой Гейтс – это именно та ошибка, о которой он больше всего сожалеет.

Есть и другие, но ни одна из них не имеет значения. Развод был несчастливым для меня и Мелинды по меньшей мере 2 года,

– рассказывал бизнесмен.

Миллиардер также говорил, что брак держал его "на земле", когда он создавал свою компанию.

Оба они сейчас встречаются с другими людьми, но сохранили дружеские отношения после развода. Они видятся, устраивают семейные мероприятия, ведь у них 3 детей и 2 внуков.

Билл и Мелинда поженились в 1994 и имеют общих детей – 28-летнюю Дженнифер, 25-летнюю Рори и 22-летнюю Фиби. Супруги подтвердили свой развод в мае 2021, хотя до этого они уже год жили отдельно.

Билл и Мелинда встречаются уже с другими людьми, но держат дружеские отношения / Фото АР

60-летняя Мелинда сказала, что расставание с Биллом во время пандемии ковида помогло ей лучше понять состояние их брака. И в конце концов сделать то, что нужно было сделать.

Впрочем, впоследствии женщина признала, что хотя развод был "более здоровым выбором", это был "самый низкий момент" в ее жизни. А Билл признавался, что "причинил ей боль", когда она разоблачила его роман с сотрудницей Microsoft.

Я, безусловно, допустил ошибки, и я беру на себя ответственность. Я не думаю, что углубление в детали сейчас является конструктивным, но да, я причинил боль, и я чувствую себя ужасно из-за этого,

– рассказывал Билл.

Мелинда добавила, что еще одним фактором, который привел к разрыву, были отношения Билла с осужденным Джеффри Эпштейном, который "был отвратителен, был олицетворением зла". Но сам бизнесмен считал взаимоотношения с Эпштейном сугубо рабочими.

По состоянию на сейчас Мелинда в отношениях с предпринимателем Филиппом Воном, о чем стало известно в октябре 2024. А Билл встречается с вдовой гендиректора Oracle Полой Херд с 2023 года.