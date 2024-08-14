В сети назвали самых красивых спортсменок Олимпиады-2024: есть ли среди них украинки

Олимпийские игры 2024 отгремели на славу. Конечно же, получить желанные награды смогли далеко не все. Но есть и те, кто получил народную любовь. И о таких мы расскажем далее.

Так, пользователь сети htgrlsummer опубликовал тред. В нем он назвал имена самых красивых, по его мнению, спортсменок Олимпийских игр 2024, которые прошли в Париже.

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Кого назвали самыми красивыми спортсменками

Начнем с базы: соответствующий тред набрал более 6 тысяч лайков, а просмотрели его 1,8 миллиона раз. И благодаря ему мы узнали, кто из спортсменок завоевал народную любовь на Олимпиаде-2024.

Руби Эванс

Великобритания, спортивная гимнастика, 17 лет

Звезд с неба, как говорится, Руби не хватала. Занять позицию, выше 23 места, ей на этот раз не удалось. Обратим внимание, что спортсменка была в команде, которой на чемпионате Европы 2024 года удалось завоевать "серебро". Кроме того, она – пятикратная чемпионка Северной Европы.

Аника Дельгадо

Эквадор, плавание, 22 года

А вот Анике повезло больше. Она завоевала "серебро" на Олимпиаде-2024. Сама спортсменка родилась в США. Правда, на международной арене, как вы уже поняли, она представляет именно Эквадор.

Лике Клавер

Нидерланды, легкая атлетика, 25 лет

Ей в Париже удалось получить как серебряную, так и золотую медали. Спортсменка из Нидерландов специализируется на беге на дистанции 200, а также 400 метров. К слову, в 2023 году она стала чемпионкой мира в эстафете 4 на 400 метров. А еще Лике – чемпионка мира в помещении 2024 года. Тогда она выступала за женскую сборную родной страны.

Алиша Колой

Австралия, прыжки в воду, 22 года

На этих Олимпийских играх ей удалось занять 14 место. Обратим внимание, что она участвовала в летних юношеских Олимпийских играх в 2018 году. Тогда она участвовала в соревнованиях по прыжкам с трехметрового трамплина. А уже в 2024 году ей удалось завоевать "золото" в прыжках с одного метра среди женщин. Собственно, это был ее первый чемпионат мира среди взрослых.

Алиса Шмидт

Германия, легкая атлетика, 25 лет

Вот Алиса вместе с командой, частью которой она была, заняла седьмое место. Заметим, что в 2019 году она была бронзовым призером чемпионата Европы. Кроме того, спортсменка – медалистка национального чемпионата родной страны. К слову, в инстаграме она безумно популярна. У нее более 5,7 миллиона подписчиков.

Также в этом импровизированном рейтинге:

Аннели Мейли

Австралия, баскетбол, 25 лет

Гая Саббатини

Италия, легкая атлетика, 25 лет

Хейли ван Лит

США, баскетбол, 22 года

Хена Куртагич

Сербия, волейбол, 19 лет

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К сожалению, в этот импровизированный рейтинг не попали украинские спортсменки. Но это не мешает нам гордиться ими и восхищаться. И, понятное дело, любоваться. Потому что они у нас – самые лучшие и самые красивые.