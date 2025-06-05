Но какие же духи будут соответствовать этим строгим требованиям? Подборку самых стойких мужских духов предлагает вам 24 Канал. Именно они получили самые высокие оценки, если верить GQ и Vogue.

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От чего зависит стойкость мужских духов и какие самые стойкие

Стойкость аромата критически зависит от его концентрации. Поэтому ради максимальной стойкости вам следует выбирать именно Parfum (концентрация ароматических масел в 20 – 40%) или хотя бы парфюмированную воду (10 – 20%).

Также обратите внимание на состав. Заметьте, что древесные, мускусные, амбровые и ванильные ноты держатся дольше. Вот отличная подборка примеров именно таких.

Creed Aventus, держится 8 – 12 часов. Легендарный аромат, сочетающий свежесть фруктов с дымными и древесными нотами. Ассоциируется с успехом и харизмой. Ноты: ананас, черная смородина, береза, мускус, амбра.

держится 8 – 12 часов. Легендарный аромат, сочетающий свежесть фруктов с дымными и древесными нотами. Ассоциируется с успехом и харизмой. Ноты: ананас, черная смородина, береза, мускус, амбра. Tom Ford Oud Wood, держится 10 – 14 часов. Глубокий пикантный аромат с дымными и теплыми оттенками. Его ценят за элегантность и ненавязчивую чувственность. Ноты: уд, сандал, кардамон, амбра, ваниль.

Вот самые стойкие мужские духи / Смотрите фото производителей

Christian Dior Sauvage, держится 8 – 10 часов. Свежий, с глубокими пряными аккордами, современная классика. Его отмечают за универсальность и мужественный шлейф. Ноты: бергамот, ваниль, амброксан, перец.

держится 8 – 10 часов. Свежий, с глубокими пряными аккордами, современная классика. Его отмечают за универсальность и мужественный шлейф. Ноты: бергамот, ваниль, амброксан, перец. Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme, держится 7 – 10 часов. Чувственный и элегантный аромат, который часто ассоциируют с романтическими свиданиями. Имеет мягкий, но очень стойкий шлейф. Ноты: кардамон, лаванда, кедр, кумарин.

держится 7 – 10 часов. Чувственный и элегантный аромат, который часто ассоциируют с романтическими свиданиями. Имеет мягкий, но очень стойкий шлейф. Ноты: кардамон, лаванда, кедр, кумарин. Farmasi NO.70, держится 8 – 12 часов. На самом деле это более бюджетный аналог Chanel, сочетающий свежесть цитрусовых с теплыми древесными нотами. Его ценят за динамичность и доступность. Ноты: грейпфрут, лимон, зеленое яблоко, мускус, амбра, кедр.

Заметьте, что стойкость зависит и от того, как вы парфюм распыляете. Лучше всего это делать на увлажненную кожу шеи, запястья или локтей, где чувствуется пульс.

И не забывайте, что аромат раскрывается по-разному на каждом человеке. Поэтому перед покупкой обязательно тестируйте парфюм на себе. И не покупайте абы где, а в проверенных магазинах.