Та які ж парфуми відповідатимуть цим суворим вимогам? Добірку найстійкіших чоловічих парфумів пропонує вам 24 Канал. Саме вони здобули найвищі оцінки, якщо вірити GQ та Vogue.

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Від чого залежить стійкість чоловічих парфумів і які найстійкіші

Стійкість аромату критично залежить від його концентрації. Тож заради максимальної стійкості вам слід обирати саме Parfum (концентрація ароматичних олій у 20 – 40%) або бодай парфумовану воду (10 – 20%).

Також зверніть увагу на склад. Зауважте, що деревні, мускусні, амброві й ванільні ноти тримаються довше. Ось чудова добірка прикладів саме таких.

Creed Aventus, тримається 8 – 12 годин. Легендарний аромат, що поєднує свіжість фруктів із димними та деревними нотами. Асоціюється з успіхом і харизмою. Ноти: ананас, чорна смородина, береза, мускус, амбра.

тримається 8 – 12 годин. Легендарний аромат, що поєднує свіжість фруктів із димними та деревними нотами. Асоціюється з успіхом і харизмою. Ноти: ананас, чорна смородина, береза, мускус, амбра. Tom Ford Oud Wood, тримається 10 – 14 годин. Глибокий пікантний аромат із димними та теплими відтінками. Його цінують за елегантність і ненав’язливу чуттєвість. Ноти: уд, сандал, кардамон, амбра, ваніль.

Ось найстійкіші чоловічі парфуми / Дивіться фото виробників

Christian Dior Sauvage, тримається 8 – 10 годин. Свіжий, з глибокими пряними акордами, сучасна класика. Його відзначають за універсальність і мужній шлейф. Ноти: бергамот, ваніль, амброксан, перець.

тримається 8 – 10 годин. Свіжий, з глибокими пряними акордами, сучасна класика. Його відзначають за універсальність і мужній шлейф. Ноти: бергамот, ваніль, амброксан, перець. Yves Saint Laurent La Nuit de l’Homme, тримається 7 – 10 годин. Чуттєвий і елегантний аромат, який часто асоціюють із романтичними побаченнями. Має м’який, але дуже стійкий шлейф. Ноти: кардамон, лаванда, кедр, кумарин.

тримається 7 – 10 годин. Чуттєвий і елегантний аромат, який часто асоціюють із романтичними побаченнями. Має м’який, але дуже стійкий шлейф. Ноти: кардамон, лаванда, кедр, кумарин. Farmasi NO.70, тримається 8 – 12 годин. Насправді це бюджетніший аналог Chanel, що поєднує свіжість цитрусових із теплими деревними нотами. Його цінують за динамічність і доступність. Ноти: грейпфрут, лимон, зелене яблуко, мускус, амбра, кедр.

Зауважте, що стійкість залежить і від того, як ви парфуми розпилюєте. Найкраще це робити на зволожену шкіру шиї, зап’ястя чи ліктів, де відчувається пульс.

І не забувайте, що аромат розкривається по-різному на кожній людині. Тому перед покупкою обов'язково тестуйте парфум на собі. І не купуйте абиде, а в перевірених магазинах.