Среди хорошего – льготы (бесплатное жилье и питание), среди интересного – странные находки. А из плохого – чрезмерная в итоге осведомленность в человеческих туалетных привычках.

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Как это – работать уборщиком на фестивале Гластонбери

Душевые кабины и туалеты являются одними из преимуществ работы на Гластонбери, у работников есть отдельный кемпинг, как рассказал Оуэн в своем видео в тиктоке.

Мы получаем два ваучера на питание в столовой каждый день, когда работаем, плюс один по приезду,

– говорит он.

У работников также есть бар с "самым дешевым пивом на площадке". И, конечно, бесплатный талон на парковку.

Секреты работы уборщиком на фестивале: смотрите видео ob3dprints из тиктока

Чтобы получить эту работу, мужчине пришлось внести залог в 355 фунтов стерлингов – это стоимость билета на фестиваль. Впрочем, оплата труда очень достойная – 50 тысяч фунтов. Кроме того:

Если ты отработаешь все смены, то получишь свои депозитные деньги обратно, а 90% из нас так и делают, 99% из нас так и делают. Потому что если нет, то попадаешь в черный список и не сможешь вернуться.

Овен говорит, что это черный список для всех волонтерских работ.

На всемирно известном музыкальном фестивале много мусора / Фото AFP

Люди в комментариях к видео спрашивали: "Какая самая странная или самая интересная вещь, которую вы нашли?"

Бюстгальтер, полный какашек, висевший на дереве!

– ответил Оуэн.

А на вопрос: "Можешь ли ты оставить себе все, что найдешь?" – Оуэн ответил:

Они просят нас сдать все, но, конечно, деньги трудно вернуть владельцу. Поэтому мы обычно забираем деньги – но не то чтобы они были, потому что люди больше не приносят наличные.

Заметим, чтобы стать уборщиком мусора на Гластонбери, надо подать заявку на сайте компании Critical Waste. Но вас еще должен порекомендовать кто-то из действующей команды. Работа посменная, с 6 утра до полудня в течение 4 дней фестиваля.