Оно научит вас, как можно открыть пиво в любой ситуации. Если, конечно, под рукой есть зажигалка. И, собственно, пиво. О, чуть не забыли: и комментарии более опытных открывателей.

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Как (не)открывать пиво зажигалкой

Все мы знаем эти моменты, когда есть бутылка пива, но никак не найти открывалку. Что делать? Можно открыть пиво зажигалкой. Инструкция проста: подведите край зажигалки под крышку бутылки и нажмите. И все, смекалка и изобретательность сработали!

А если ничего не получается? Ну, тогда попросите кого-то помочь. Вдруг у кого-то есть карманный нож или, еще лучше, настоящая открывалка. И не забудьте сделать вид, что вы просто проверяли, есть ли у ваших друзей чувство юмора.

Пользователь инстаграма с ником rombarbarr, к слову, сделал даже видеоинструкцию, как открывать пиво зажигалкой. Правда, сложно сказать, насколько удачную, но посмотрите сами.

Открываем пиво зажигалкой: смотрите видео от rombarbarr

Вот несколько комментариев к видео, в некоторых есть умные советы, а некоторые просто смешные: