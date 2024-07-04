Серед хорошого – пільги (безплатне житло та харчування), серед цікавого – дивні знахідки. А з поганого – надмірна у підсумку обізнаність у людських туалетних звичках.

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Як це – працювати прибиральником на фестивалі Гластонбері

Душові кабіни та туалети є одними з переваг роботи на Гластонбері, у працівників є окремий кемпінг, як розповів Оуен у своєму відео в тіктоці.

Ми отримуємо два ваучери на харчування в їдальні кожного дня, коли працюємо, плюс один по приїзду,

– каже він.

У працівників також є бар із "найдешевшим пивом на майданчику". І, звісно, безкоштовний талон на паркування.

Секрети роботи прибиральником на фестивалі: дивіться відео ob3dprints із тіктока

Щоб здобути цю роботу, чоловікові довелося внести заставу в 355 фунтів стерлінгів – це вартість квитка на фестиваль. Утім, оплата праці дуже гідна – 50 тисяч фунтів. Окрім того:

Якщо ти відпрацюєш всі зміни, то отримаєш свої депозитні гроші назад, а 90% з нас так і роблять, 99% з нас так і роблять. Бо якщо ні, то потрапляєш у чорний список і не зможеш повернутися.

Овен каже, що це чорний список для всіх волонтерських робіт.

На всесвітньо відомому музичному фестивалі багато сміття / Фото AFP

Люди у коментарях до відео запитували: "Яка найдивніша або найцікавіша річ, яку ви знайшли?"

Бюстгальтер, повний какашок, що висів на дереві!

– відповів Оуен.

А на питання: "Чи можеш ти залишити собі все, що знайдеш?", – Овен відповів:

Вони просять нас здати все, але, звичайно, гроші важко повернути власнику. Тому ми зазвичай забираємо гроші – та не те щоб вони були, бо люди більше не приносять готівку.

Зауважимо, щоб стати прибиральником сміття на Гластонбері, треба подати заявку на сайті компанії Critical Waste. Але вас ще має порекомендувати хтось із чинної команди. Робота позмінна, з 6 ранку до полудня протягом 4 днів фестивалю.