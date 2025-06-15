Как лучше всего давать обратную связь в отношениях

Обратная связь в отношениях очень важна, ведь является ключом к взаимопониманию и гармонии в паре. Она помогает выразить чувства, обсудить проблемы и совместно работать над развитием отношений.

Однако не все знают, как правильно ее делать, чтобы не обидеть любимого человека. Майя Даймонд, тренер по отношениям, на wikiHow рассказала о лучшем, по ее мнению, способе, пишет 24 Канал.

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Обратная связь в паре: вот лучший способ ее давать

К обратной связи в паре важно подходить с уважением, эмпатией и четким желанием совместно найти решение. И сделать общение более открытым и продуктивным не сложно, если приложить несколько усилий.

Лучший способ дать обратную связь в отношениях – это спросить у половинки, как она сама хотела бы видеть эту обратную связь. Потому что вариантов действительно много, и гадать не стоит.

Некоторые люди любят, когда в начале обратной связи звучит комплимент , некоторые хотят слышать его в конце разговора, а некоторые комплиментов при таких обстоятельствах не любят вообще.

, некоторые хотят слышать его в конце разговора, а некоторые комплиментов при таких обстоятельствах не любят вообще. Некоторые люди предпочли бы, чтобы их предусмотрительно спросили, время ли сейчас для обратной связи, или выбрать другое. А некоторые люди этого не делают и не хотели бы, чтобы делали такое в их сторону.

И это только два нюанса, а их множество.

Как правильно давать обратную связь в паре, чтобы не обидеть любимого человека / Фото freepik

Поэтому самое главное – это поговорить о том, как вы оба в паре любите получать обратную связь. При этом люди должны внимательно выслушать друг друга, и сделать именно так, как услышали.

Второй важный нюанс – что делать после этого разговора. Когда вы уже знаете, кто как любит давать и получать обратную связь, не начинайте это делать сразу, а сначала поделитесь своими соображениями по этому поводу, чувствами и – просьбами.

Например: "Я заметил, что каждый раз именно я мою посуду после ужина. Когда это случается, я чувствую разочарование и немного грущу. Не могла бы ты чаще помогать мне мыть посуду?" Человек отвечает "да" – или "нет", и тогда вы говорите: "Могу ли я как-то на это повлиять?"

Это – о ненасильственном общении. Через него вы делитесь своими чувствами так, чтобы это уменьшало защитную реакцию. И таким образом оба в паре действительно открывают свои сердца и не чувствуют вины, стыда и так далее.