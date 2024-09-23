А с приближением зимних холодов как раз время задуматься о поиске способов уменьшить потребление энергии (в нашей ситуации это имеет особое значение). І Daily Star называет один из самых простых – выключить все ненужные приборы.

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Вытащите из розетки немедленно: эти электроприборы известны своими "аппетитами"

Это не только поможет уменьшить ваши счета, но и положительно повлияет на нашу планету. Да, даже такие чрезвычайно, на первый взгляд, простые изменения в образе жизни могут иметь ощутимое положительное влияние.

В тиктоке пользователи сейчас обсуждают так называемые электроприборы-вампиры – которые стоит выключить из розетки, чтобы они не потребляли зря энергию в вашем доме. Потому что даже когда вы их не используете, эти устройства все равно пожирают вашу энергию.

Один из самых простых способов сэкономить электроэнергию – отключить все ненужные приборы от сети / Фото rawpixel.com@freepik

Эксперт по бытовой технике Ян Палмер-Смит из Domestic and General выделил "худшие приборы", которые никогда не следует оставлять в режиме ожидания. В списке немало всего:

От чайников до зарядных устройств для телефонов.

От телевизоров до микроволновых печей.

Конечно, стиральные, сушильные и посудомоечные машины.

А еще мониторы, принтеры, кофемашины и тому подобное.

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Мы по привычке оставляем их включенными в розетку, а зря. В режиме ожидания эти приборы потребляют больше энергии, чем другие, ведь должны быть готовы мгновенно что-то нагреть (или зарядить) по нашему первому требованию.

Некоторые считают, что достаточно просто выключить их. Но есть много электроприборов, которые продолжают потреблять энергию, когда их оставляют включенными в розетку, их часто называют устройствами-вампирами,

– рассказывал Палмер-Смит.

Для многих пользователей социальных сетей эта новость стала открытием или даже подарком. Люди в сообщениях и комментариях благодарят и обещают воспользоваться этим простым советом эксперта: выдернуть вилку из розетки.