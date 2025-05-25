И он не только избавит вас от неудобств, но и усилит вкус пива. Речь идет о нескольких простых приемах, о них и расскажет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Наливаем пиво как профессионал: вот инструкция

Шаг первый – выберите правильный бокал , кружку или стакан. Он может иметь большое значение для вашего восприятия пива. Форма бокала способна раскрыть лучшие качества напитка, поэтому эксперты обычно выбирают классический пенный бокал для большинства лагеров, светлых элей и стаутов, а для крафтового пива и IPA – бокалы в форме тюльпана на ножке.

, кружку или стакан. Он может иметь большое значение для вашего восприятия пива. Форма бокала способна раскрыть лучшие качества напитка, поэтому эксперты обычно выбирают классический пенный бокал для большинства лагеров, светлых элей и стаутов, а для крафтового пива и IPA – бокалы в форме тюльпана на ножке. Шаг второй – сформируйте наклон в 45 градусов. Худшая ошибка новичков – наливать пиво в бокал, не думая о технике. Это и приводит к неопрятным разливам. А вот как надо: держите бокал под углом 45 градусов под бутылкой, банкой или краном и аккуратно наливайте пиво вниз по боковой стенке стакана. Это позволит контролировать пену, сохраняя карбонизацию.

Правильный метод наливания избавит вас от неудобств и даже усилит вкус пива / Фото wavebreakmedia_micro_micro@freepik