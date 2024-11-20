Так с какой одеждой лучше всего комбинировать костюм, когда осень уже переходит в зиму и 2024 год приближается к концу? 24 Канал со ссылкой на GQ дает несколько советов относительно того, как носить костюм в холодное время года.
Смотрите также Как использовать золотое "правило трех", чтобы одеваться хорошо и стильно
Подборка советов, которые помогут с выбором одежды в холодное время
- Пальто – ваш союзник. Конечно, в осенне-зимний период верхняя одежда идеально подходит для поддержания температуры тела. А выбор правильных вещей добавит стиля. Поэтому вытаскивайте пальто из гардероба! Лучшим вариантом будет бежевый тренч, он идеально подойдет к любому наряду благодаря своей элегантности и классическому силуэту, независимо от цвета костюма.
- Не бойтесь многослойности. Это базовый прием в холодное время, о котором должен знать каждый мужчина. Многослойность помогает сделать ваш осенний образ более стильным, одновременно защищая от холода. Итак, к костюму советуем джемпер или любое другое вязаное изделие – рубашку-поло с длинными рукавами, жилетку, водолазку или кардиган.
С какой одеждой лучше всего комбинировать костюм, когда осень уже переходит в зиму? / Фото pressfoto@freepik
Интересно знать Вот почему мы любим одеваться именно так: мужской стиль моды по знаку Зодиака
- Используйте аксессуары. В холодное время первыми страдают конечности. Чтобы поддерживать температуру в элегантном костюме, воспользуйтесь аксессуарами. Шарфы, носки, кожаные перчатки и вязаные шапки – вот ваши сезонные фавориты, поэтому не стесняйтесь добавлять их к своим осенним и зимним образам. Шарф вокруг шеи не только может стать альтернативой галстуку, но и поможет вам согреться.
- Осенние и зимние цвета. Несомненно, самыми популярными являются оттенки земли. От бежевого до оливково-зеленого, от коричневого до верблюжьего – они идеально передают уютный дух сезона. Конечно, нейтральные цвета также прекрасно работают, а если вы хотите быть в тренде, то не забывайте, что цвет 2024 года – бордовый.