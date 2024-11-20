Так с какой одеждой лучше всего комбинировать костюм, когда осень уже переходит в зиму и 2024 год приближается к концу? 24 Канал со ссылкой на GQ дает несколько советов относительно того, как носить костюм в холодное время года.

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Подборка советов, которые помогут с выбором одежды в холодное время

Пальто – ваш союзник. Конечно, в осенне-зимний период верхняя одежда идеально подходит для поддержания температуры тела. А выбор правильных вещей добавит стиля. Поэтому вытаскивайте пальто из гардероба! Лучшим вариантом будет бежевый тренч, он идеально подойдет к любому наряду благодаря своей элегантности и классическому силуэту, независимо от цвета костюма.

Конечно, в осенне-зимний период верхняя одежда идеально подходит для поддержания температуры тела. А выбор правильных вещей добавит стиля. Поэтому вытаскивайте пальто из гардероба! Лучшим вариантом будет бежевый тренч, он идеально подойдет к любому наряду благодаря своей элегантности и классическому силуэту, независимо от цвета костюма. Не бойтесь многослойности. Это базовый прием в холодное время, о котором должен знать каждый мужчина. Многослойность помогает сделать ваш осенний образ более стильным, одновременно защищая от холода. Итак, к костюму советуем джемпер или любое другое вязаное изделие – рубашку-поло с длинными рукавами, жилетку, водолазку или кардиган.

С какой одеждой лучше всего комбинировать костюм, когда осень уже переходит в зиму? / Фото pressfoto@freepik

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