За 1500 фунтов стерлингов, а это более 77 000 гривен, обычный человек вряд ли его приобрел бы. Но Адаму Кайлеру удалось получить одну из 777 бутылок в подарок как журналисту.

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Был ли он им доволен? Не совсем.

Чего на самом деле стоит очень дорогое шампанское Криштиану Роналду

Каждая бутылка The 777 Goals пронумерована от 1 до 777. Производитель утверждает, что его "используют в случае победы Португалии" на Евро-2024.

Бутылка содержит уникальное престижное кюве, специально созданное для Криштиану Роналду, винтажное вино Пино 2016 года и 50% Шардоне.

За 1500 фунтов стерлингов я ожидал, что это будет лучшая вещь, которую мне когда-либо дарили. Но, к сожалению, прибыла относительно дешевая черная картонная коробка,

– говорит Калейру.

Золотая бутылка шампанского (пластик золотого цвета вокруг обычной бутылки шампанского) имела металлическую наклейку "777 голов" и этикетку Эльмы Авейро с уникальным номером бутылки.

Журналист имел возможность отведать шампанское Роналду и сделать выводы / Коллаж 24 Канала фотографий Daily Star

Журналисту достался 277-й гол, забитый Роналду в 2007 году.

Надо отдать должное этому шампанскому, оно на самом деле было довольно приличным. Хотя это далеко не лучшая жидкость, которая когда-либо касалась моих губ, оно имело нотки цитрусовых, яблок и оттенок портвейна, который оставлял меня желать большего,

– поделился мужчина мнением относительно содержимого бутылки.

В итоге он сделал вывод, что это шампанское – один гигантский маркетинговый ход. И поставил оценку 7 из 10, если забыть о цене.

Несколько бутылок этого вина, к слову, уже выставляли на винные аукционы, но их так и не продали.