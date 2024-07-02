За 1500 фунтів стерлінгів, а це понад 77 000 гривень, звичайна людина навряд чи його придбала б. Але Адаму Кайлеру вдалося отримати одну з 777 пляшок у подарунок як журналісту.

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Чи був він ним задоволений? Не зовсім.

Чого насправді варте дуже дороге шампанське Кріштіану Роналду

Кожна пляшка The 777 Goals пронумерована від 1 до 777. Виробник стверджує, що його "використають в разі перемоги Португалії" на Євро-2024.

Пляшка містить унікальне престижне кюве, спеціально створене для Кріштіану Роналду, вінтажне вино Піно 2016 року та 50% Шардоне.

За 1500 фунтів стерлінгів я очікував, що це буде найкраща річ, яку мені коли-небудь дарували. Але, на жаль, прибула відносно дешева чорна картонна коробка,

– каже Калейру.

Золота пляшка шампанського (пластик золотого кольору навколо звичайної пляшки шампанського) мала металеву наліпку "777 голів" і етикетку Ельми Авейро з унікальним номером пляшки.

Журналіст мав змогу покуштувати шампанське Роналду і зробити висновки / Колаж 24 Каналу світлин Daily Star

Журналісту дістався 277-й гол, забитий Роналду у 2007 році.

Треба віддати належне цьому шампанському, воно насправді було досить пристойним. Хоча це далеко не найкраща рідина, яка коли-небудь торкалася моїх губ, воно мало нотки цитрусових, яблук і відтінок портвейну, який залишав мене бажати більшого,

– поділився чоловік думкою щодо вмісту пляшки.

У підсумку чоловік зробив висновок, що це шампанське – один гігантський маркетинговий хід. І поставив оцінку 7 з 10, якщо забути про ціну.

Кілька пляшок цього вина, до слова, вже виставляли на винні аукціони, але їх так і не продали.