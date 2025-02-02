Недавно Кларк дал откровенное интервью журналу GQ, пишет 24 Канал. В нем миллионер с OnlyFans рассказал об одиноком существовании.

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Богатый, но одинокий

Жить одному в большом доме – это очень одиноко. Чем больше дом, тем более одиноким ты становишься,

– сказал Кларк.

Он проводит большую часть своего времени, занимаясь спортом, смотря телевизор или общаясь с другими пользователями OnlyFans.

Мультимиллионер, взрослая модель присоединился к сайту для взрослых, когда ему было 18 лет, и почти мгновенно преуспел, заработав 5 000 долларов за первые 24 часа.

Си Джей Кларк безумно популярен в сети / Фото из инстаграма Кларка

Сейчас он входит в топ-0,06% пользователей платформы.

Я прошел путь от ощущения, что мне никогда в жизни не уделяли внимания, до того, что, ничего себе, 10 000 людей видят меня таким, каким я есть,

– заметил он.

Несмотря на рост количества поклонников, Кларк рассказал GQ, что ему трудно общаться с людьми в реальной жизни, и это началось еще в детстве. В студенческие годы у него диагностировали дислексию и СДВГ, а также проверили на аутизм.

Трудности в учебе заставили его искать утешения в интернете – в период полового созревания, когда его подростковые гормоны начали бушевать. К 12 годам он стал "чрезвычайно порнозависимым", как он рассказал журналу.

Тем временем он создал для себя сообщество на TikTok с миллионами подписчиков, многие из которых призвали его присоединиться к OnlyFans, как только он сможет сделать это легально.

На OnlyFans он заработал огромные деньги и купил себе роскошные авто: смотрите видео

Обратим внимание! Новые исследования показали, что американцы проводят дома на 10% больше времени, чем 20 лет назад, и это особенно касается поколения Z, которое в своем возрасте употребляет меньше алкоголя и занимается меньше сексом, чем предыдущие поколения.

Скучает по обычным объятиям

Вместо того, чтобы искать сообщество на улице, Кларк говорит, что общается с фанатами круглосуточно.

Мне платят столько долбаных денег за то, чтобы я делал OnlyFans, что я должен делать это как можно лучше, – сказал он об общении со своими фанатами. – Разговариваю с моими людьми, узнаю, что они хотят видеть больше, что им нравится, что не нравится, чтобы я мог лучше выполнять свою работу.

Самопровозглашенный "гей-порно MrBeast" сказал, что он работает над своим контентом самостоятельно – кроме 150-килограммовой секс-куклы – чтобы поддерживать имидж, что он существует исключительно для своих подписчиков. Но он также не заинтересован в сексе с другим человеком, если между ними нет связи.

"Я не ложусь спать с мыслью: "Эх, как бы я хотел кого-то тр***уть сегодня", – сказал он. – Это больше похоже на: "Черт, как хорошо было бы обняться".

На личную жизнь времени нет

Его плотный график создания контента не оставляет ему много времени на личную жизнь. Единственная девушка, которая у него когда-либо была, жила с ним на расстоянии, признался он. В то же время парень предпочитает общаться с коллегами-творцами OnlyFans, которые могут разделить его уникальный стиль жизни – даже если они ненастоящие.

Несмотря на горячий контент, он остается одиноким / Фото из инстаграма Кларка

В глубине души я знаю, что разговариваю с каким-то мужчиной среднего возраста,

– сетует Кларк.

Его сюрреалистическая жизнь сделала страшный поворот, когда перегруженный работой и недостаточно социализированный Кларк посмотрел потрясающий фильм Ричарда Линклейтера "Жизнь наяву", в котором рассматривается ряд философских вопросов. Этот опыт привел Кларка к острому экзистенциальному кризису.

Он считал, что умер и живет в фантазии, сконструированной в его голове.

"Что, как мой мозг компенсировал смерть в молодом возрасте, дав мне все, чего я когда-либо хотел? – подумал CJ. – И теперь мое тело наверстывает упущенное. И я просто ушел в это пространство: "Ничто не реально. Это полная чушь. Ничего из этого, бляха, не настоящее. Как я, б***ь, сюда попал?"

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После этого психологического срыва Кларк обратился к психотерапевту и рассматривает возможность снова поступить в школу, поскольку боится, что его профессия может устареть, поскольку искусственный интеллект заменит порнозвезд.