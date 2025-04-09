После съемок в римейке "Гладиатора" мы увидели, что в свои 49 лет Паскаль сильный и в очень хорошей форме. Но одна вещь его беспокоит, и она касается кофе, пишет 24 Канал со ссылкой на Men's Health.

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Звездный актер Педро Паскаль злоупотребляет кофе: на чистую воду его вывело вирусное фото

Педро Паскаль почти ежедневно тренируется в спортзале, любит бегать и следит за своим питанием. Конечно, когда плотный график съемок позволяет это делать. Но у него есть не совсем здоровая привычка к кофе.

Є определённое количество кофеина, которое можно потреблять в день без риска для здоровья, его установили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Среднестатистический взрослый человек может употреблять до 400 миллиграммов кофеина в день, это где-то 3 – 4 чашки кофе.

Так вот, Педро Паскаль значительно превышает это количество. Откуда об этом известно? Сам актер признался в этом во время своего визита в программу "Джимми Киммел вживую".

Дело в том, что еще в 2023 году папарацци сделали фотографию, которая стала вирусной. Там которой актер берет кофе из знаменитой кофейни Starbucks, а на этикетке написано, что он заказал.

Педро Паскаль и кофе в разных ипостасях / Фото с фанстранички актера в инстаграме

Интересная деталь Педро Паскаль поразил фанатов книгой, которую читает на отдыхе: при чем здесь Украина

Это был Iced Quad Espresso – тройной эспрессо со льдом. Этот всего один напиток содержит 450 миллиграммов кофеина.

Это было немного жестоко, и это стало вирусным. Есть много контекстов, почему я выпил это, 6 порций эспрессо. Это мой личный утренний ритуал,

– объяснил Паскаль.

Однако сразу же заметил, что пообещал себе не пить больше кофе до конца дня. К сожалению, мы не знаем, воплотилось ли это обещание в жизнь.