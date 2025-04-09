Після зйомок у римейку "Гладіатора" ми побачили, що у свої 49 років Паскаль сильний і в дуже хорошій формі. Але одна річ його турбує, і вона стосується кави, пише 24 Канал із посиланням на Men's Health.

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Зірковий актор Педро Паскаль зловживає кавою: на чисту воду його вивело вірусне фото

Педро Паскаль майже щодня тренується в спортзалі, любить бігати та стежить за своїм харчуванням. Звісно, коли щільний графік зйомок дозволяє це робити. Але у нього є не зовсім здорова звичка до кави.

Є визначена кількість кофеїну, яку можна споживати в день без ризику для здоров'я, її встановили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). Середньостатистична доросла людина може вживати до 400 міліграмів кофеїну на день, це десь 3 – 4 чашки кави.

Так от, Педро Паскаль значно перевищує цю кількість. Звідки про це відомо? Сам актор зізнався у цьому під час свого візиту до програми "Джиммі Кіммел наживо".

Річ у тім, що ще у 2023 році папараці зробили фотографію, яка стала вірусною. Там якій актор бере каву зі знаменитої кав'ярні Starbucks, а на етикетці написано, що він замовив.

Педро Паскаль та кава в різних іпостасях / Фото з фансторінки актора в інстаграмі

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Це був Iced Quad Espresso – потрійний еспресо з льодом. Цей лише один напій містить 450 міліграмів кофеїну.

Це було трохи жорстоко, і це стало вірусним. Є багато контекстів, чому я випив це, 6 порцій еспресо. Це мій особистий ранковий ритуал,

– пояснив Паскаль.

А проте одразу ж зауважив, що пообіцяв собі не пити більше кави до кінця дня. На жаль, ми не знаємо, чи ця обіцянка втілилася у життя.