По меньшей мере, так говорят в эскорт-агентстве, которое якобы сводит десятки тысяч женщин со звездными клиентами по всему миру. 24 Канал со ссылкой на Daily Star расскажет подробнее.

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Почему влиятельные люди любят покупать женскую девственность и сколько за такое платят

82 000 женщин – такое число называет компания Cinderella Escorts, указывая количество своих "подопечных". И речь идет по большей части о продаже женской девственности тайным покупателям за астрономические суммы.

Другая компания, Healines, взялась за такой же "бизнес", когда прогремела история о 22-летней студентке из Манчестера Лауре, якобы продавшей свою девственность за 1,6 миллиона фунтов стерлингов голливудскому актеру. Представитель компании рассказал, как оно все происходит.

Наши девушки могут зарабатывать до 200 000 евро ежемесячно от одного шугар-дедди. А рекорд – 400 000 евро ежемесячно, которые одна девушка получала в течение 2 лет от миллиардера из Японии. При этом рекордная сумма для девственной девушки составляла около 3 миллионов евро,

– говорит он.

Экскорт-агентство утверждает, что сводит тысячи девственниц с богачами / Фото freepic.diller@freepik

Понятное дело, эти цифры трудно проверить. Но если они более или менее точны, то указывают на масштабы индустрии. И на то, сколько богатых, влиятельных и известных людей заинтересованы в таком и готовы тратить большие деньги.

Среди наших клиентов есть голливудские актеры и известные политики со всего мира,

– утверждает представитель агентства.

Почему так? Мужчина считает, что на протяжении тысячелетий девственность прославлялась как нечто особенное, что-то, имеющее высокую ценность. И отчасти этот тред до сих пор актуален.

Это та причина, почему мужчины так много за это платят. Они все еще помнят, что девственность дорого стоит. Это уникальный момент в жизни, который большинство людей никогда не забывает,

– поведал представитель.

Заметим, что такая деятельность во многих культурах и странах является не только вне морали, но и вне закона.