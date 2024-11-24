Также они показывают, что способность балансировать на одной ноге по крайней мере 10 секунд является ключевым показателем благополучия. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает об этом подробно.

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Равновесие – зеркало здоровья

Баланс и координация, необходима для удержания на одной ноге, зависит от сотрудничества различных систем организма, объясняет физиотерапевт Пьетро Маркони. То есть нервная, мышечная и сердечно-сосудистая системы одновременно участвуют в поддержании осанки.

Исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, показало, что люди с хорошей способностью удерживать равновесие имеют значительно более высокую вероятность избежать падений и травм. А также – живут дольше благодаря более эффективной сердечно-сосудистой системе.

Маркони предлагает проверить себя с помощью нескольких простых движений, и если один или несколько из них окажутся сложными – возможно, время принять меры для улучшения равновесия.

Можете ли вы стоять на одной ноге по крайней мере 30 секунд?

Можете ли вы стоять на одной ноге с закрытыми глазами по крайней мере 10 секунд?

Можете ли вы стоять на носках более 10 – 15 секунд?

Не шатаетесь ли вы и не имеете ли трудностей подняться с колен 5 раз?

Не сложно ли вам встать со стула 10 – 15 раз?

Способность балансировать на одной ноге по крайней мере 10 секунд является ключевым показателем благополучия / Фото freepik

Как улучшить баланс

Тренировка равновесия требует управляемого пути, который интегрирует силу, мобильность и контроль движений. Каждый может, уважая границы своего тела и не заставляя его, с помощью небольших целенаправленных упражнений улучшить равновесие и качество жизни.

Встаньте на устойчивую поверхность без коврика. Поднимите одну ногу от земли и попробуйте балансировать на одной ноге в течение 30 секунд без опоры. Повторите с обеими ногами.

без опоры. Повторите с обеими ногами. Встаньте на устойчивую поверхность без коврика. Закройте глаза, оторвите одну ногу от земли и попробуйте балансировать на одной ноге. Балансируйте 10 секунд без опоры . Повторите с обеими ногами.

. Повторите с обеими ногами. Встаньте на вытянутых ногах и оторвите пятки от пола так высоко, как только сможете, и задержитесь в таком положении на 15 секунд. Повторите обеими ногами.

так высоко, как только сможете, и задержитесь в таком положении на 15 секунд. Повторите обеими ногами. Встаньте прямо. Сделайте шаг вперед одной ногой, а затем попробуйте поставить колено задней ноги на пол. Затем вернитесь в исходное положение и повторите по 5 движений каждой ногой , по возможности не используя руки.

, по возможности не используя руки. Сядьте на стул и встаньте без помощи рук, повторите 10 – 15 раз.

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