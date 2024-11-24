Також вони показують, що здатність балансувати на одній нозі принаймні 10 секунд є ключовим показником благополуччя. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає про це докладно.

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Рівновага – дзеркало здоров'я

Баланс і координація, необхідна для утримання на одній нозі, залежить від співпраці різних систем організму, пояснює фізіотерапевт П'єтро Марконі. Тобто нервова, м'язова і серцево-судинна системи одночасно беруть участь у підтримці постави.

Дослідження, опубліковане в Британському журналі спортивної медицини, показало, що люди з хорошою здатністю утримувати рівновагу мають значно вищу ймовірність уникнути падінь і травм. А також – живуть довше завдяки ефективнішій серцево-судинній системі.

Марконі пропонує перевірити себе за допомогою кількох простих рухів, і якщо один або декілька з них виявляться складними – можливо, час вжити заходів для покращення рівноваги.

Чи можете ви стояти на одній нозі принаймні 30 секунд?

Чи можете ви стояти на одній нозі із заплющеними очима принаймні 10 секунд?

Чи можете ви стояти на носках понад 10 – 15 секунд?

Чи не хитаєтесь ви й чи не маєте труднощів піднятися з колін 5 разів?

Чи не складно вам встати зі стільця 10 – 15 разів?

Здатність балансувати на одній нозі принаймні 10 секунд є ключовим показником благополуччя / Фото freepik

Як покращити баланс

Тренування рівноваги вимагає керованого шляху, який інтегрує силу, мобільність і контроль рухів. Кожен може, поважаючи межі свого тіла і не примушуючи його, за допомогою невеликих цілеспрямованих вправ покращити рівновагу та якість життя.

Встаньте на стійку поверхню без килимка. Підніміть одну ногу від землі й спробуйте балансувати на одній нозі протягом 30 секунд без опори. Повторіть з обома ногами.

без опори. Повторіть з обома ногами. Встаньте на стійку поверхню без килимка. Закрийте очі, відірвіть одну ногу від землі й спробуйте балансувати на одній нозі. Балансуйте 10 секунд без опори . Повторіть з обома ногами.

. Повторіть з обома ногами. Встаньте на витягнутих ногах і відірвіть п'яти від підлоги так високо, як тільки зможете, і затримайтеся в такому положенні на 15 секунд. Повторіть обома ногами.

так високо, як тільки зможете, і затримайтеся в такому положенні на 15 секунд. Повторіть обома ногами. Встаньте прямо. Зробіть крок вперед однією ногою, а потім спробуйте поставити коліно задньої ноги на підлогу. Потім поверніться у вихідне положення і повторіть по 5 рухів кожною ногою , за можливості не використовуючи руки.

, за можливості не використовуючи руки. Сядьте на стілець і встаньте без допомоги рук, повторіть 10 – 15 разів.

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