Також вони показують, що здатність балансувати на одній нозі принаймні 10 секунд є ключовим показником благополуччя. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає про це докладно.
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Рівновага – дзеркало здоров'я
Баланс і координація, необхідна для утримання на одній нозі, залежить від співпраці різних систем організму, пояснює фізіотерапевт П'єтро Марконі. Тобто нервова, м'язова і серцево-судинна системи одночасно беруть участь у підтримці постави.
Дослідження, опубліковане в Британському журналі спортивної медицини, показало, що люди з хорошою здатністю утримувати рівновагу мають значно вищу ймовірність уникнути падінь і травм. А також – живуть довше завдяки ефективнішій серцево-судинній системі.
Марконі пропонує перевірити себе за допомогою кількох простих рухів, і якщо один або декілька з них виявляться складними – можливо, час вжити заходів для покращення рівноваги.
- Чи можете ви стояти на одній нозі принаймні 30 секунд?
- Чи можете ви стояти на одній нозі із заплющеними очима принаймні 10 секунд?
- Чи можете ви стояти на носках понад 10 – 15 секунд?
- Чи не хитаєтесь ви й чи не маєте труднощів піднятися з колін 5 разів?
- Чи не складно вам встати зі стільця 10 – 15 разів?
Здатність балансувати на одній нозі принаймні 10 секунд є ключовим показником благополуччя / Фото freepik
Як покращити баланс
Тренування рівноваги вимагає керованого шляху, який інтегрує силу, мобільність і контроль рухів. Кожен може, поважаючи межі свого тіла і не примушуючи його, за допомогою невеликих цілеспрямованих вправ покращити рівновагу та якість життя.
- Встаньте на стійку поверхню без килимка. Підніміть одну ногу від землі й спробуйте балансувати на одній нозі протягом 30 секунд без опори. Повторіть з обома ногами.
- Встаньте на стійку поверхню без килимка. Закрийте очі, відірвіть одну ногу від землі й спробуйте балансувати на одній нозі. Балансуйте 10 секунд без опори. Повторіть з обома ногами.
- Встаньте на витягнутих ногах і відірвіть п'яти від підлоги так високо, як тільки зможете, і затримайтеся в такому положенні на 15 секунд. Повторіть обома ногами.
- Встаньте прямо. Зробіть крок вперед однією ногою, а потім спробуйте поставити коліно задньої ноги на підлогу. Потім поверніться у вихідне положення і повторіть по 5 рухів кожною ногою, за можливості не використовуючи руки.
- Сядьте на стілець і встаньте без допомоги рук, повторіть 10 – 15 разів.