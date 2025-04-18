Современные приложения для знакомств действительно предлагают удобство, но именно сосредоточение на взаимодействии в реальной жизни может стать ключом к поиску долговременных отношений. 24 Канал благодаря GQ пишет, как безболезненно осуществить этот переход.

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Вот 6 способов изменить свое отношение к знакомствам

Просто не ходите на свидания. Если вы чувствуете себя истощенным, вам может понадобиться время, чтобы восстановить силы, иначе вы принесете свой негатив на свидание, а это никому не понравится. Поэтому посвятите время тому, чтобы переоткрыть для себя свои пристрастия, старые увлечения, все, о чем вы мечтали, и что вытеснила из вас ваша повседневная рутина. Все это может быть более плодотворным для вас, чем бесконечная череда безрезультатных свиданий. И кто знает, возможно, именно так вы встретите человека, с которым вам будет интересно проводить время.

Если вы чувствуете себя истощенным, вам может понадобиться время, чтобы восстановить силы, иначе вы принесете свой негатив на свидание, а это никому не понравится. Поэтому посвятите время тому, чтобы переоткрыть для себя свои пристрастия, старые увлечения, все, о чем вы мечтали, и что вытеснила из вас ваша повседневная рутина. Все это может быть более плодотворным для вас, чем бесконечная череда безрезультатных свиданий. И кто знает, возможно, именно так вы встретите человека, с которым вам будет интересно проводить время. Ограничьте свою привычку писать сообщения. Эта форма коммуникации работает по законам нисходящей отдачи. То есть сообщения прекрасно подходят для первого контакта, раннего текстового флирта и риска, на который вы бы не пошли в реальном разговоре. Но чем сообщений больше, тем больше они становятся очень, очень скучными. Либо вы встречаетесь и начинаете развивать отношения лично, либо все заканчивается.

Эта форма коммуникации работает по законам нисходящей отдачи. То есть сообщения прекрасно подходят для первого контакта, раннего текстового флирта и риска, на который вы бы не пошли в реальном разговоре. Но чем сообщений больше, тем больше они становятся очень, очень скучными. Либо вы встречаетесь и начинаете развивать отношения лично, либо все заканчивается. Разговаривайте с незнакомцами. Если у вас не такая работа, где вы ежедневно встречаетесь и общаетесь с большим количеством новых людей, это минус для знакомств. Проблема в том, что вы застряли в своем пузыре, и там нет выключателя, который бы вытащил вас из рутины. А еще разговоры с новыми людьми – это отличный способ найти жизненные истории, которые вы можете использовать в других разговорах, если не сработают те, которые вы уже знали.

Отказ от культуры свайпов и выход в реальный мир способны помочь вам построить действительно значимые связи / Фото freepik