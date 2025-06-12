И тогда пятна от пота, прилипшие волосы и помятая одежда не будут вас беспокоить. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

Смотрите также Новый вызов современной моды – стрижка Bro Flow, и она на пике популярности этим летом 2025 года

4 совета для мужчин, чтобы выглядеть свежо даже в +30

Наши летние дни напряженные, такие времена. Но ведь выглядеть свежо хочется. И для этого вы можете кое-что сделать.

Носите легкую одежду. К сожалению, в весенне-летний сезон многие мужчины просто одеваются так, как и в любую другую пору, разве что избегают курток. Это ошибка – лето требует перемен. Вместо рубашек из полиэстера и толстых джинсов берите легкую и свободную одежду, из тонких и дышащих тканей, как хлопок и лен. Можно слегка оверсайз – так вы тепло тела не будете удерживать под одеждой. Носите рубашки с короткими рукавами, хлопковые футболки, льняные брюки и подобные вещи.

К сожалению, в весенне-летний сезон многие мужчины просто одеваются так, как и в любую другую пору, разве что избегают курток. Это ошибка – лето требует перемен. Вместо рубашек из полиэстера и толстых джинсов берите легкую и свободную одежду, из тонких и дышащих тканей, как хлопок и лен. Можно слегка оверсайз – так вы тепло тела не будете удерживать под одеждой. Носите рубашки с короткими рукавами, хлопковые футболки, льняные брюки и подобные вещи. Избегайте видимого пота. Когда погода невыносимая, просто трудно не потеть, и это абсолютно нормально. Но если вы хотите скрыть это, стоит выбирать свободную одежду и учитывать ее цвет. На светлых вещах легче заметить пятна под мышками. Также уместно будет носить дышащее белье, средние боксеры – они защищают кожу от трения, а оно может портить вам настроение и сказаться на вашем лице. Средства против раздражения также могут быть полезны.

Эти советы помогут вам иметь свежий внешний вид в жаркий сезон / Фото pressfoto@freepik